MBFW Madrid y la segunda jornada protagonizada por la esencia castiza de Madrid y los icónicos vestidos de Los Bridgerton

La moda en Madrid está en pleno movimiento. En la segunda jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid todas las colecciones que presentaron sus diseños, han tenido una cualidad en común: un viaje a la historia de la moda sin olvidar las tendencias actuales. Si ya el listón lo pusieron alto, Oddete Álvarez y Nicolás Montenegro con sus diseños, las firmas españolas en el segundo día han dejado sin palabras al público asistente. Desde Claudia Osborne presumiendo de embarazo, junto a su hermana Eugenia o Lourdes Montes o Carmen Lomana han disfrutado de las novedades de la moda española.

Hoss Intropia, Roberto Verino, Encinar, o ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) han sido algunas de las marcas del segundo y frenético día. Cabe destacar que Roberto Verino se pasó al formato fashion film. Otros diseñadores de gran renombre en esta edición harán los mismo que él. Algunos dicen que con la llegada de la moda en vídeo, se hace una jerarquización de la industria.

Eugenia Osborne, Alejandra Osborne, Claudia Osborne y Ana Cristina Portillo Domecq en el photocall de Hoss Intropia durante la OFF Pasarela Cibeles Fashion Week Madrid en Madrid el miércoles 9 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Hoss Intropia

Los modelos visten una creación de Hoss Intropia en la pasarela de la colección durante la Semana de la Moda OFF Pasarela Cibeles Madrid en Madrid el miércoles 9 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Si no tenías en el radar a esta firma española, no sabías de lo que te has perdido antes. Seguro que después de ver las propuestas en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, sentirás un flechazo automático. Alejandra Valero, diseñadora de Hoss Intropia junto a su equipo se han centrado en la figura de la mujer actual y en la comodidad de las prendas. Hoss Intropia imagina a una mujer libre y disfrutando del verano en una auténtica verbena. ¿Qué estampados o prendas han sido los protagonistas? Claramente el floral, los diseños frescos, kimonos bordados o vestidos vaporosos.

Bridgerton Fashion Show

Imagen de los protagonistas españolas de Bridgerton Fashion Show. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Juan Avellaneda, Marta Ortiz, Luna Leoni, Boris Izaguirre, Minerva Portillo o Nona Sobo han sido algunos de los protagonistas de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El evento de la segunda jornada estuvo protagonizado por los personajes (españoles) de la mítica serie, Los Bridgerton. Fue el punto de partida que se inició en el Teatro Real de Madrid. Los asistentes como Paula Ordovás han disfrutado de la selección de las prendas adaptada por Ángela Esteban Librero. De esta manera se celebró en el marco de la moda, la llegada de la nueva temporada de la serie en Netflix.

Roberto Verino

Tras 40 años de experiencia en la industria de la moda, Roberto Verino regresa una edición más. Durante estas cuatro décadas, el diseñador defiende una mujer serena, clásica y bohemia. Todos estos valores, se los transmitió a su hija, Cristina Mariño, heredera de la marca. Belleza Serena es el título de la firma, y fue presentado de manera presencial el pasado 7 de marzo, y ayer se dio a conocer en el formato vídeo. Roberto Verino se refugia en la mirada precisa de Sorolla para los nuevos diseños. Para la SS22, la firma española quiere vestir a la mujer con colores neutros, aunque hay hueco para los tonos tendencia: el verde o el azul. Por supuesto, en los nuevos diseños la sastrería fue la principal esencia que marca la línea completa.

ESNE

La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología regresa a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Los alumnos de 4º curso del Grado en Diseño de Moda de ESNE han presentado la colección UTOPÍA. Todos se han inspirado en un mundo sin reglas, donde la sociedad que está buscando un por qué lo logra con sus propias herramientas y cualidades. Cada uno de ellos, utilizó materiales sostenibles. Un total de 21 alumnos han mostrado todo su talento, y las ganas de cambiar la moda española. ¿Qué más gustó de la presentación? La amplitud de la gama cromática y el juego de la contraposición de estampados.

Encinar

Imagen del desfile de Encinar en el OFF de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

El diseñador Fabio Encinar sigue sus esencias principales de fusión de texturas y colores, para la nueva colección. Mediante una construcción teatral, Encinar muestra una colección basada en la década de los ochenta y noventa. Todas las prendas han contado con amplios volúmenes, que hasta en ocasiones parecía que tenía vida. La nueva línea es una continuidad de toda la carrera de Encinar. El negro de nueva es la base principal de todos los diseños.

Félix Ramiro

Imagen del desfile de Félix Ramiro en el OFF de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

En el 75 aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, muchas marcas cumplen años y Félix Ramiro está de celebración. Tras tres décadas de historia de la marca, de nuevo puso el foco en la moda masculina. Bajo el nombre de «Dandy 88», muestra cómo las tiendas clásicas de la calle Cava Baja de Madrid influyen en el diseño y en la manera de crear. Para comprender mejor la nueva colección, hay que saber qué usó la cautividad, presencia y elegancia que tienen todos los hombres, dando igual el estilo formal e informal que tengan.