No se puede desprender más glamour que Jedet con este vestidazo de la firma de Vicky Martín Berrocal en el Festival de Málaga

El Festival de Cine de Málaga está de celebración y durante todo el fin de semana, las mejores actrices de España van a pasar por la alfombra roja. La 25.ª edición está marcada por grandes estrenos, pero también por increíbles looks que nos están dejando como Blanca Suárez o Marta Hazas. En la penúltima jornada, si nos tenemos que quedar con un outfit, es sin ninguna duda el que llevó, Jedet. La actriz y cantante estaba espectacular, nos recordó a una estrella del Hollywood clásico. Ella apostó por un vestido de su gran amiga, Vicky Martín Berrocal. Sin ninguna duda, fue la mejor vestida de la noche. La prenda estaba pensada para ella.

El vestido de Jedet pertenece a la firma, Victoria Collection de Vicky Martín Berrocal. Un diseño confeccionado con estampado floral muy rococó. Nos quedamos con el detalle de la capa con hombreras al más puro estilo diva. Una tendencia que no tiene que pasar nada desapercibida y que añade un toque de lo más elegante a todo el estilismo. En resumen, Jedet estaba a la altura de Penélope Cruz o Marilyn Monroe.

Jedet en el photocall de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el 26 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Sin palabras con el look de Jedet. No podemos dejar pasar, el beauty look. Tanto el maquillaje y el pelo, estaban muy acordes al vestido. Gracias a su melena muy recogida, se potenció sus facciones y aportó brillo a toda su cara. Un maquillaje en manos de Marc Essa para YSL.

Aparte de Jedet, en la penúltima jornada del Festival de Cine de Málaga estuvieron grandes actrices por la red carpet. Ana Rujas, María Pedraza o Marta Hazas. Todas ellas apostaron por vestidos fluidos y muy sutiles. La comodidad en una alfombra roja es tendencia. ¡No os perdáis nuestros favoritos en la penúltima alfombra roja del Festival de Málaga!

Ana Rujas de Gucci

Ana Rujas en el photocall de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el 26 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Macarena García

La actriz Macarena García en el photocall de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el 26 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

María Pedraza

La actriz Maria Pedraza en el photocall de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el 26 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Marta Hazas de Valenzuela

La actriz Marta Hazas en el photocall de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el 26 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Seguiremos muy atentas a todo lo que pase en el último fin de semana del Festival de Cine de Málaga. Habrá increíbles looks todo el rato. ¡No pierdas detalle!