El top de rayas más bonito con los hombros al descubierto lo tiene Vicky Martín Berrocal y es perfecto para llevar con pantalones de piel

Y es que Vicky Martín Berrocal es mucha Vicky Martín Berrocal. Para muestra un botón. Y esta vez nos ha hecho irnos en busca y captura de este top de rayas con hombros al descubierto que según la diseñadora sevillana era de Zara, pero no amigas, es de Massimo Dutti. No hace falta que os diga que he perdido casi media hora buscando en la web de la marca de Inditex hasta que finalmente he dado con este top en Massimo Dutti. Una de esas prendas que hace un escote perfecto y elegante.

Ni una primavera sin camiseta de rayas, parte destacada del uniforme de las chicas parisinas mejor vestidas y ahora también el nuestro. Y este jersey de rayas con hombros al descubierto es el más elegante.

Top de punto rayas hombros descubiertos (49,95€)

Top punto de rayas. FOTO: Massimo Dutti

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

Además nos encanta como lo ha combinado Vicky Martín Berrocal con pantalones de piel de tiro alto y anchos. Un estilismo brillante y en tendencia como los que siempre luce la sevillana ya sea para lucirlos en la televisión en cualquier evento o en su cuenta de Instagram. Si el otro día nos sorprendía con un traje rosa de su marca, hoy lo ha hecho con este top perfecto para realzar escote y presumir de hombros bonitos como los suyos.