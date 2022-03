El secreto de belleza más royal que comparten la Reina Letizia y Kate Middleton para una piel firme y tersa

La Reina Letizia y Kate Middleton, ambas iconos “reales” nos enseñan clases de estilo en cada una de sus apariciones públicas. Las dos son grandes amantes de la moda y de la belleza. Eso sí, son seguidoras de los cuidados que están centrado en ingredientes naturales y no del bótox. Los rostros de Doña Letizia y la duquesa de Cambridge, siempre tienen una amplia sonrisa y por supuesto, una piel firme, brillante y sana. Para conseguir este resultado que toda mujer desea en su cutis, el secreto está cosméticos y tratamientos naturales y sin químicos. No obstante, no podemos olvidar que ambas son muy disciplinadas con su rutina de ejercicios y una dieta equilibrada y sana.

No recurrir al bótox tradicional, y sí a un bótox natural es la tendencia favorita en ambas familias reales. Tanto Kate Middleton y la Reina Letizia tienen en su neceser cada una, maquillaje para un efecto natural y cara lavada y cosméticos que van de un sérum con aceite de rosa mosqueta, a una crema hidratante con vitamina C. ¿Cuál será el secreto de belleza que comparten las dos? Sigue leyendo.

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, asiste a un Servicio de Acción de Gracias por el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster en Londres, el martes 29 de marzo de 2022. FOTO: Kirsty O'Connor GTRES

Sin palabras nos quedamos al ver el look de Kate Middleton en la misa por Felipe de Edimburgo. La duquesa de Cambridge nos conquistó por su vestido de lunares, y también por una piel perfecta que la podemos comparar con un diamante. El rostro de cansancio nos existe en su dermis.

Esto mismo sucede con Letizia Ortiz. En su última aparición pública, también en la misa por Felipe de Edimburgo, deslumbró por su vestido verde y por una piel cuidada y radiante. ¿Cómo lo harán? El secreto de belleza de ambas es más fácil de lo que imaginas.

El Rey Felipe y la Reina Letizia de España asisten a un Servicio de Acción de Gracias por el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster en Londres, el martes 29 de marzo de 2022. FOTO: Kirsty O'Connor GTRES

Toca el momento de aprender cuál es el secreto mejor guardado de Letizia Ortiz y Kate Middleton. Se llama baby bótox y es utilizado por muchas celebrities como Kylie Jenner, Madonna o Carla Bruni. Hace un tiempo ya te hablamos en que consistía este tratamiento, y hoy te volvemos a confirmar que es el tratamiento de 2022.

Kate Middleton y la Reina Letizia comparten estilo, elegante y un sérum que es un bótox orgánico no inyectable. Este cosmético consigue resultados mágicos, sin tener que recurrir a los temidos pinchazos que tiene la cirugía estética.

Por menos de 50, puedes tener en casa el sérum de las celebrities y las royals. ¿Por qué es tan efectivo? Principalmente porque tiene ácido hialurónico, extracto de jambú y es vegano. Está hecho 100% con ingredientes orgánicos, y gracias a todo esto consigue ser el bótox orgánico.

Este sérum consigue un efecto de contracciones en la zona muscular de la cara. Ahora entendemos por qué Doña Letizia y Kate Middleton tiene una piel tan tersa y firme. En consecuencia, a un mantenimiento tan estricto de su piel, dicen adiós a las arrugas y a las líneas de expresión.