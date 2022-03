Guillermo de Inglaterra tachado de “racista” e “ignorante” por un comentario sobre la guerra en Ucrania

Los duques de Cambridge acudieron el pasado miércoles al Centro Ucraniano de Londres para ofrecer su apoyo a los ciudadanos en este complicado momento e interesarse por la gestión de ayuda humanitaria y la labor que realizan. Sin embargo, un comentario del príncipe Guillermo ha provocado un aluvión de críticas en los medios y en las redes sociales, que lo tachan de “racista” e “ignorante”.

El comentario se produjo cuando el nieto de la reina Isabel II conversaba con uno de los responsables del centro y le comentó que era “muy raro ver una guerra en Europa para nuestra generación”, que se tergiversó y transformó en “las guerras son normales en Asia y África”.

Visita de los duques de Cambridge a un centro cultural ucraniano, Ian Vogler/Pool via REUTERS FOTO: POOL REUTERS

El periodista que lo publicó, rectificó y pidió disculpas pero los de Meghan Markle lo han interpretado como una confirmación del racismo que la propia duquesa de Sussex denunció públicamente en su entrevista con Oprah Winfrey. Allí aseguró que comentaban cuál sería el color de piel de su primer hijo, Archie. La familia real no tardó en negarlo. El primero de ellos, el príncipe Guillermo quien aseguró que “no somos una familia racista, ni de lejos”. Y añadió, molesto: “Todavía no he hablado con mi hermano (tras la polémica entrevista con Winfrey) pero pienso hacerlo”.