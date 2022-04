Los trucos de profesional para tener efecto buena cara si tienes más de 50 años

El cansancio, el estrés, la contaminación o malos hábitos en la alimentación son factores que ayudan a que el rostro esté apagado. No podemos olvidar la exposición constante a la luz azul de los dispositivos electrónicos, como puede ser el móvil o el ordenador. Es por ello, que las cremas con “efecto buena cara” están siendo un éxito en el mercado de la belleza. Las mujeres que suelen comprar más este tipo de cosméticos son aquellas que tienen 40 o 50 años. No obstante, desde los 20 años es recomendable tener una crema hidratante dependiendo siempre del tipo de piel en el neceser.

La vitamina C es el ingrediente básico en la crema hidratante o sérum. No importa la edad que tengas, este componente consigue revitalizar la piel al momento y hacen desaparecer en muy pocos días, esa sensación de cansancio en el cutis. Al igual que la vitamina C es fundamental en cualquier crema, también lo es el ácido hialurónico. Más adelante, con los consejos de una experta, nos contará el por qué del ácido hialurónico.

Eugenia Martínez de Irujo durante el evento de la Fundación Querer en Madrid el jueves 25 de noviembre de 2021. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Jennifer Aniston, Vicky Martín Berrocal o Eugenia Martínez de Irujo son tres mujeres con una piel estupenda. Nunca tiene ese efecto de cansancio, porque aparte de seguir una serie de tratamientos de belleza, cuidan mucho su alimentación y son fieles a dormir más de 8 horas. Dos reglas esenciales para conseguir un efecto de buena cara todo el día.

Como hemos comentado anteriormente, hemos hablado con Rachel Keys, enfermera dermoestética para que nos explique unos consejos y trucos de profesional. Así todas las mujeres de 50 años tendrán una buena guía para una cara brillante y saludable.

La actriz Jennifer Aniston en una sesión de fotos para la 26a entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo, 19 de enero de 2020, en Los Ángeles. FOTO: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com GTRES

“A partir de los 50, por acción de los estrógenos al ser el fin de la etapa reproductiva, comenzamos a visualizar cambios en la piel: pierde tensión, se vuelve menos elástica, menos firme y luminosa”, detalla Rachel Keys en relación a por qué es más visible el efecto cansancio en las mujeres de 50 años.

Preguntamos a la experta qué consejos son los más sencillos y útiles para mejorar la piel a los 50 años “utilizar un sérum de vitamina C por la mañana y de Retinol por la noche”, indica y sigue explicando que “es importante escoger productos más cremosos en lugar de formato en polvo porque así se disimulan mejoran las arrugas”.

Un truco que nos da la experta y seguramente no conocías está relacionado con las ampollas iluminadoras “hay que mezclar este producto con la base de maquillaje. Así conseguirás una cara con efecto buena cara al instante”

Penélope Cruz durante los Oscar 2022 FOTO: Getty Images

¿Cuál es la rutina diaria que tienen que seguir las mujeres de 50 años? Rachel Keys añade que “un skin care diario es fundamental, de esta manera se potencia los tratamientos que ayudan a verse mejor cada día y mantener una piel saludable”. “El objetivo es conseguir luminosidad y jugosidad en la piel que, por efecto de la piel, se va perdiendo”, finaliza la experta.

Después de saber todos los trucos que nos da la experta, toca el turno de renovar el neceser. ¡No pierdas detalle!

OLAY GEL CREMA DE DÍA VITAMINA C (28,71€)

Crema de día con vitamina C. FOTO: Olay

HYDRANCE GEL EN CREMA FACIAL (19,40€)

Crema facial para todo tipos de piel. FOTO: AVENE

CREMA ANTIARRUGAS RÉNERGIE MULTI LIFT (65,95€)

Crema facial de día FOTO: Lancôme

CREMA ANTIEDAD REJUVENECEDORA (59,95€)

Crema con efecto lifting FOTO: Cocunat

Aquí tienes las cuatro cremas que necesitas si tienes 50 años o más. Notarás que tu piel rejuvenece al momento. Mediante la composición de sus ingredientes regeneran y potencian la dermis. La explosión de nutrientes es la clave de una buena crema.