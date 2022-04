Tenemos que hablar del corsé ‘made in Spain’ que está en el armario de todas las celebrities e influencers

El estilo corsé está en el armario de todos. Desde hace unos meses, hemos notado que la tendencia del corsé está resurgiendo entre los conjuntos de celebrities, influencers o estilistas de moda. Algunas han decidido añadir una camisa por debajo del corsé, otras en versión blusa romántica o en formato vestido como el que escogió Danna Paola en el armario de Bershka. Es una prenda muy sexy y atrevida que permite moldear la figura, y al mismo tiempo añadir un toque elegante a cualquier outfit aburrido. No tenemos claro si la obsesión por el corsé es debido a las tendencias dosmilera o por los looks que nos han conquistado de ‘Los Bridgerton’, pero todo el mundo quiere el corsé más bonito.

¿Qué corsé está triunfando entre las más top de Instagram? Está claro que solamente hay uno y es de la firma: The Coolslaw. Susana Banana es la diseñadora de esta marca española. Con piezas como este corsé lila está triunfado en la industria de la moda. Madame de Rosa, Beatriz Peñalver o Carla Díaz han sido algunas que ya han llevado el famoso corsé de The Coolslaw.

Si el corsé era una prenda que estuvo en un segundo plano durante mucho tiempo, ahora no es así. Mira el look que llevó Madame de Rosa con el corsé de The Coolslaw y un vaquero de tiro alto. Solamente necesitas dos prendas y mucha actitud, para conquistar cualquier terreno. Da igual si es una reunión de trabajo o una primera cita, con este corsé estarás espectacular.

El 2022 es el año para dejar a un lado la clásica chaqueta corta, para dejar pasar a una auténtica joya como es el corsé. The Coolslaw es la mejor opción para empezar en esta aventura. La firma se creó hace dos años en plena pandemia, con la intención de añadir en el armario, tanto el corsé como prendas con volantes y mucho brillo. La inspiración de Susana Banana está en los años 70 y 80 y en la libertad de géneros.

Si pensabas que este tipo de prendas era para un estilo determinado, estás muy equivocada. Carlotta Cosials, cantante principal de The Hinds utilizó el famoso corsé para ir a la última edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El estilo de la artista es totalmente diferente al que puede llevar Madame de Rosa, pero ambas han compartido el mismo corsé.

¿Quieres conocer más sobre el corsé lila de The Coolslaw? No pierdas detalle.

CORSET “GIGI” CON MANGAS ABULLONADAS (219,95€)

Corsé lila con mangas abullonadas. FOTO: The Coolslaw

Este es el famoso corsé que todas quieren tener en su armario. Por cierto, te habrás dado cuenta de que la pieza tiene incluidas unas mangas abullonadas. Algunas han optado por eliminar esta parte, para que la atención solo esté centrada en el corsé. ¿Cuál es la decisión correcta? Ninguna, porque tanto con o sin mangas abullonadas, este corsé es ideal.