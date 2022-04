Esta Semana Santa solo queremos irnos de concierto para copiarle a Sara Carbonero la chaqueta de cuero con flecos perfecta

No hay nada que nos pueda apetecer más que un buen plan con amigas de esos de buena música, noches eternas y muchas risas. Esas noches perfectas de primavera y verano que tanto deseamos que vuelvan. Pero no solo nosotras, también Sara Carbonero que es una gran amante de la música y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar al irse de concierto con sus amigas y como siempre nos ha dejado un lookazo perfecto. Porque ya sabemos que no hay estilismo de la periodista que no cree tendencia y nos de ganar de copiar al segundo, que por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España.

Sara Carbonero pasó el domingo de concierto del grupo musical ‘Tu otra bonita’ en La Riviera de Madrid. Todo eso antes de que este viernes Kiki Morente se convierta en el protagonista del programa de Bertín Osborne y en la promoción televisiva del mismo ya se hable de ella. Aunque no sabemos si Sara verá el programa o aprovechará la Semana Santa para irse de viaje con su familia o sus amigas. Lo que tenemos claro es que nosotras necesitamos un concierto para copiarle a la toledana este estilismo perfecto con chaqueta de cuero con flecos y botas altas marrones.

Sara Carbonero de concierto con amigas en Madrid. FOTO: GAA GTRES

¿Quién dijo que el negro y el marrón no era una buena combinación? Sara Carbonero lo ha demostrado con este look de lo más rockero con un vestido de punto midi en color marrón con gran abertura en el bajo y escote cuadrado, chaqueta de cuero con flecos y unos botas marrones altas con cueras en un tono marrón más oscuro.

Sara Carbonero de concierto con amigas en Madrid. FOTO: GAA GTRES

Como es habitual, Sara ha lucido su larga melena suelta y con un toque ondulada. Además ha completado su look con diferentes collares de estilo más boho y un maxi bolso negro.