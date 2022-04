Danna Paola selecciona prendas dosmileras y coloridas de Bershka que vamos a llevar sí o sí a todas horas esta primavera

Danna Paola es la nueva imagen de Bershka. La actriz y cantante junto a la firma de Inditex ha lanzado una colección, donde destacan los colores vivos y la estética dosmilera. En esta línea, Danna Paola y Bershka han diseñado una serie de prendas, calzado y complementos que nos han enamorado al momento, en otras palabras, necesitamos toda la colección para renovar nuestro estilo en los meses de entretiempo. Está claro, que cuando Danna Paola nos dio señales en Instagram, la colección nos encantaría y no fallamos en nuestra intuición. La temporada de primavera 2022, comenzó con la colección de Tamara Falcó con Pedro del Hierro y sigue con Danna Paola y Bershka... ¿Quién será la siguiente?

Toda colección que saca Bershka nos encanta. ¿Recuerdas la ropa noventera y con estética de rave con Bad Gyal? Fue una auténtica locura esa colección, y ahora con la de Danna Paola estamos convencidas de que será un éxito absoluto. Desde el top con efecto drapeado, hasta el total look denim, son dos opciones de la colección que cuando la descubras te quedarás sin palabras. Sigue leyendo para saber más sobre la colección de la actriz con Bershka.

Imagen de la campaña de Danna Paola y Bershka. FOTO: Bershka

Toda la selección que realizó Danna Paola sale hoy a la venta. Todos los seguidores de la artista se han vuelto locos, nada más ver la línea completa. ¿Cuál es el principal motivo? La línea que sigue la cantante, debido a que ella escogió prendas con una estética que nos encanta: Y2K. Una tendencia que arrancó el año pasado, pero que las firmas y celebrities están usando ahora más.

¿Quieres conocer mejor la nueva colección de Danna Paola? No pierdas detalle porque hemos hecho una selección de las cinco prendas que nos impactó al momento. Nos hemos dejado llevar por paleta de colores vivos como los tonos lima, mandarina y verde. Y no puede faltar el estampado de logos, otra tendencia en estampado que no podía faltar.

TOP EFECTO CHIFÓN DRAPEADO PRINT (19,99 €)

Top estampado con drapeado. FOTO: bershka

BLAZER FLUIDO SATINADO (35,99 €)

Blazer con tono lima. FOTO: bershka

VESTIDO MINI SATINADO CON CORSÉ (39,99 €)

Vertido naranja con corsé FOTO: bershka

BERMUDA DENIM JACQUARD (29,99 €)

Bermuda denim con estampado. FOTO: bershka

SANDALIA TACÓN PLATAFORMA (29,99 €)

Sandalia con tacón de plataforma. FOTO: bershka

Esta fue nuestra selección de la colección de Danna Paola con Bershka. Nos hemos decantado por estas cuatro prendas y las sandalias, porque son las más fáciles de combinar y queda genial a cualquier mujer. Tanto si eres petite o con caderas anchas, te aseguramos que estarás ideal.

Sin ninguna duda, la prenda más viral de esta colección será el vestido con corsé en tono naranja. Con esta prenda nos lanzó la artista una pista de lo que estaba preparando. Con la imagen que subió, confirmamos que este vestido será la estrella de la marca.

Bershka destaca la potencia e influencia que tiene Danna Paola en la generación Z. La actriz marcó un antes y después en la forma de vestir, tras su salto a la fama en España con Élite. Por cierto, esta colección es la confirmación de la tendencia dosmilera, y de cómo han regresado prendas que llevaron hace décadas: Mariah Carey y Christina Aguilera.