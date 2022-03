Necesitamos que llegue ya el buen tiempo para copiarle a Rocío Osorno este vestido corsetero de flores de Zara

¿Quién más necesita buen tiempo por aquí? Seguro que no somos las únicas porque está primavera no ha podido llegar de manera más invernal. Y es que hemos pasado de un febrero totalmente primaveral, a una primavera de lo más febrero. Y aquí estamos amigas, escribiendo esto de lo más abrigadas, mientras vemos llover por la ventana con el cielo totalmente gris. Pero es ver este look de Rocío Osorno desde Egipto y venirnos arriba pensando en que cada vez queda menos para que llegue el buen tiempo y poder copiarle esta maravilla de vestido de nueva colección de Zara.

Un diseño corsetero que sigue totalmente las tendencias más dosmileras que han llegado para quedarse con nosotras en los próximos meses. Porque si algo tenemos claro es que el corsé será el top de fiesta esta primavera con los vaqueros a la cadera más 2000. ¿Acabaste odiándolos? Pues spoiler, esta primavera vas volver a enamorarte de ellos e incluirlos en tu armario de favoritos. Y también en forma de vestido como ha llevado Rocío Osorno.

VESTIDO CORSETERO FLORES (25,95€)

Vestido corsetero flores. FOTO: Zara

Un vestido de nueva colección de Zara de escote corazón con tirantes finos ajustables con tejido elástico y tipo nido de abeja en espalda. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Una de las tendencias más complicadas, pero a la vez es una apuesta ganadora es claramente el corsé. En ocasiones sentirás que eres María Antonieta, aunque respirando un poco más. Aitana estuvo durante un tiempo en sus giras, llevando corsé de diseñadores emergentes y Zara ha lanzado algunas versiones a los meses después también en vestido corsetero. Este accesorio o mejor dicho, esta prenda, consigue encorseta de pies a cabeza. Su origen se sitúa en esconder el corsé por debajo de la ropa, ahora se pone encima de camisas de manga larga o son piezas claves en el mundo de la lencería. El street style está hablando, y esta tendencia que parecía que estaba agotada ya no lo es. Ahora es una tendencia femenina y empoderada a la vez.