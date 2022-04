Carmen Lomana tiene la culpa de que necesitemos en nuestra maleta de Semana Santa este cárdigan crop de Mango con botones joyas

Como en Marbella en las olas, que diría la canción de Sebastián Yatra, así está Carmen Lomana disfrutando de las vacaciones de Semana Santa en su querida Andalucía y dándonos mucha envidia a las que seguimos en Madrid trabajando. Y no solo porque esté de vacaciones, si no porque está disfrutando de la apertura de la nueva tienda de Chanel en Marbella. ¡Qué fantasía! Y como es habitual en la socialité, nos ha vuelto a crear una necesidad de moda estrenando este cárdigan crop de Mango que es precioso para llevar con pantalones blancos como ella o con unos vaqueros toda la primavera. ¿Quién dijo que a partir de los 60 años no se podían llevar prendas crop? Carmen Lomana nos ha demostrado que es posible hacerlo con la máxima elegancia.

El crop top formó parte de los vestidores de las mujeres más revolucionarias de los años 60 y 70 y, entre los años 90 y 2000, la sensualidad que lo define detonó que calara hondo, una vez más, en las calles. Y lo cierto es que este verano 2022, le volveremos a dar la bienvenida y Carmen Lomana ya se ha adelantado a ello.

Vuelve el crop top de manga larga, inspirado en los años 2000. Una prenda imprescindible de esta primavera 2022. A medida que las faldas se alargan, los tops se hacen cada vez más cortos y sensuales. Pero Carmen Lomana ha demostrado que se pueden llevar de punto y elegantes con este de cárdigan de Mango.

Cárdigan crop punto (39,99€)

Cárdigan crop. FOTO: Mango

Se trata de este cárdigan crop de punto de Mango con terminaciones de canalé, estampado de cuadros en verde y blanco. Un diseño crop y recto con cuello redondo y manga larga. Cierre de botones joyas con perlas y dorado en la parte delantera, dos bolsillos abotonados en el pecho. Una maravilla que Carmen ha combinado con unos pantalones blancos, sandalias nude y collar de perlas para ser la más elegante de Marbella.