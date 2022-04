Este es el top ‘made in Spain’ de Grace Villarreal que necesitas para renovar el armario esta primavera

Todo el mundo se está volviendo loco con el último look de Grace Villarreal. La influencer siempre nos enamora con todos sus conjuntos. Desde el pantalón noventero que encontró en Mango, hasta las botas de agua de Decathlon que tienen en el fondo de su armario. Grace Villarreal ha empezado a sacar sus prendas de primavera, y como ya es habitual, queremos el top ‘made in Spain’ de su última publicación. Buscar tendencias en ocasiones suele ser complicado, no obstante, teniendo a influencers como Grace Villarreal, esta misión se vuelve fácil y sencilla. Además, nos enseña marcas españolas y en consecuencia, invertimos más en la industria de España.

Corsé al estilo de ‘Los Bridgerton’, prendas en tono naranja o tejidos de punto son algunas de las tendencias de 2022. A todo esto, tenemos que añadir el top que nos enseñó Grace Villarreal. Esta prenda es de Alpatari Collection, y solamente te podemos decir que es un básico fundamental en el armario para este año. ¡No pierdas tiempo!

No hay ninguna duda, este top de Grace Villarreal es la prenda que necesitamos esta primavera. Desde este momento, vamos a incluirlo en la guía de lo más trendy. Si recuerdas, el verano pasado habrás llevado este tipo de tops tanto para ir a la playa o para un sábado noche. Es esa joya de la colección que necesitas a la hora de renovar el armario.

Si has notado el flechazo al instante con el top de Grace Villarreal, no pierdas detalle. Aquí tienes el top más bonito para esta temporada.

TOP CUIN ZIGZAG (60.00€)

Top asimétrico con dibujo zigzag. FOTO: Alpatari collection

¿Cómo una prenda sencilla puede ser tan bonita y elegante? Alpatari Collection diseñó este top asimétrico con azada en hombro y estampado en azul. Tanto con un pantalón de tiro alto en color blanco, o una minifalda vaquera, queda ideal este top.

Te advertimos que este top tiene que ser tuyo desde ya. A los pocos minutos estará agotado.