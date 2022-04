Violeta Mangriñán: “No tengo grises, o te caigo super bien o te caigo fatal”

Pocas «influencers» de nuestro país pueden presumir de una comunidad como la de Violeta Mangriñán. A sus 28 años, la valenciana acumula en Instagram casi dos millones de seguidores, aunque la propia protagonista reconoce a LA RAZÓN que «soy la misma persona ahora que cuando tenía 6.000 seguidores y trabajaba en Zara».

Tan solo han pasado cinco años desde que conocimos a una jovencísima Violeta en el programa «Mujeres y Hombres y Viceversa» de Telecinco, que por aquel entonces presentaba Emma García, a la que la de Valencia considera como su «mamá televisiva». Una primera experiencia en la pequeña pantalla de la que no se arrepiente «porque estar allí me ha llevado a donde estoy hoy» y que le abrió las puertas al reality «Supervivientes 2019» donde conoció al que hoy es el padre su futura hija, Gala, Fabio Colloricchio. Pero poco queda de aquella chica que se exaltaba y emocionaba, a partes iguales, en los platós. Ahora Violeta Mangriñán reconoce ser una persona mucho más madura y cauta, y aunque no rehúye de la televisión, prefiere centrarse en su carrera como «influencer».

Sorprende la naturalidad, pero sobre todo la cercanía con la que nos recibe en esta entrevista, emplazada en una cafetería de la capital, ya que como ella misma confiesa a quien escribe estas líneas «hay una cosa curiosa en mí: no tengo grises, o te caigo súper bien o te caigo fatal».

Imagen de Violeta Mangriñán de Instagram. FOTO: @violeta_mangrinyan

¿Cómo da el salto de la televisión a las redes sociales?

Cuando salí de «Supervivientes» me di cuenta que la imagen de mí misma que yo estaba proyectando en tele, no era la que yo quería que la gente viese de mí. Me di cuenta que estaba empezando a tener mucho éxito en las redes sociales, entonces tuve que elegir y dije «la gente que me conoce por redes me dice ‘wow’, pero la que me ve en la tele cree que soy una prepotente maleducada».

Una de las mejores cosas que se ha llevado de la televisión es a Fabio Colloricchio, su pareja.

Para mí es una suerte, es el padre de mi hija. Nuestra relación es muy buena, llevamos tres años de convivencia. Creo que nos llevamos tan bien y nos compenetramos tanto porque somos muy diferentes. Fabio es súper tranquilo, que todo lo que yo magnifico, él lo hace un «cacahuete», y cosas que para él son un problemón para mi no...nos compenetramos a la perfección en ese sentido.

¿Piensan en boda?

No entra en mi lista de prioridades. Obviamente cuando conoces a una persona y te enamoras, te planteas cosas a futuro, pero ahora mismo no... ni me lo planteo. Tengo 28 años, soy muy joven. Si me lo pide dentro de unos años, me casaré, pero ahora mismo tengo tantas cosas por hacer...

¿Cómo lleva su embarazo?

Lo llevo súper bien ahora, pero los tres primeros meses... muy mal. Estaba mal, estaba débil porque soy muy activa y me sentía sin pilas. Dormía ocho horas y me levantaba cansada por la mañana. Mareos, náuseas, ardores, acidez... o sea, estar malita .Estuve muy floja. A partir del tecer mes he tenido episodios muy puntuales. Esperamos a Gala para el 31 de julio con todo el calorcito. Va a ser Leo.

Violeta Mangriñán anuncia que está esperando su primer hijo. FOTO: @violeta_mangrinyan

¿Se puede vivir de las redes sociales?

A mí las redes sociales me dan para vivir y para vivir bien. Hasta cuándo no lo sé, por eso soy una tía que ahorra mogollón y que invierte en cosas seguras... por lo que pueda pasar. Yo pago mis impuestos soberanamente y tengo para ahorrar. Aunque pueda parecer una loca, soy una tía bastante centrada para esto. Para las responsabilidades, el trabajo y el dinero soy una abuela, una vieja. Hasta mi madre se sorprende.

¿Cómo lleva las críticas?

A mí el psicólogo me ayuda a gestionar esto. Yo a base de haber recibido mucho «hate» y haber sufrido mucho, cada vez sufro menos. He aprendido que no podía dejar que las cosas me afectaran porque soy fuerte pero hasta cierto limite, tengo mis días malos como todo el mundo.

Ha hablado abiertamente sobre su Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA)

Hay que valorar la valentía de una persona que reconoce públicamente que tiene un problema. Si yo no lo hubiera contado, nadie se hubiera enterado. Lo comparto para que la gente que está enferma sepa que no está sola, que la gente que tiene «followers» también es humana, y pueda empatizar. Yo no me arrepiento.

También sobre sus retoques estéticos.

Yo me he quitado las bolas de Bichat y me he puesto labios. Las personas también cambian, maduran, crecen... yo no tengo los mismos rasgos ahora que cuando tenía 12... he cambiado. ¿Qué hay de malo en que la gente se haga lo que quiera?

¿Qué otros proyectos tiene pendientes?

El año que viene tengo pensado empezar la carrera de Dietética y Nutrición porque el mundo de la alimentación saludable lo he mamado desde pequeña gracias a mi madre y mi tía. Además, debido a mi problema con la tiroides y el TCA en el que derivó, la alimentación saludable y el deporte me ayudaron a tener una estabilidad mental. Mientras, voy invirtiendo en inmobiliario, que eso no falla. Me dan la casa de Valencia a finales de diciembre y en enero estaré viviendo allí. En un futuro me gustaría mucho abrir mi propia clínica e invertir en un negocio relacionado con la alimentación en Valencia.