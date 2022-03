Violeta Mangriñán organiza un fiestón de cumpleaños (con lookazo premamá incluido) para anunciarnos que va a ser mamá de una niña

Una noche de lo más emocionante y rodeada de su familia y amigos que nunca va a olvidar. Y es que Violeta Mangriñán está celebrando su 28 cumpleaños por todo lo alto y a la vez ha querido enterarse y anunciar a la vez a todos sus seguidores de Instagram el sexo del bebé que está esperando. Y ya lo sabemos amigos, el primer hijo de Violeta y Fabio va a ser una niña y se va a llamar Gala. ¡Estamos muriendo de amor! Pero no solo por la noticia, si no por el lookazo premamá que se ha marcado Violeta Mangriñán con este vestido en blanco y negro de lo más sexy de su amiga Natalia Però con los zapatos de plataforma y pulsera en el tobillo más virales de Valentino en blanco.

Violeta y Fabio se conocieron en su paso por ‘Supervivientes 2019′ cuando ella mantenía una relación con Julen de la Guerra después de su paso por ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’. Tres años después, la pareja tendrá su primer hijo en cinco meses. Es decir, se convertirán en papás por primera vez este verano en el mes de julio de su hija Gala.

Y nosotras no podemos estar más emocionadas con estos primeros looks premamá de Violeta Mangriñán. Y es que ya sabéis que la joven valenciana siempre marca tendencia en su cuenta de Instagram y sus looks son copiados por sus casi dos millones de seguidoras en Instagram.

Violeta Mangriñán celebra por todo lo alto su cumpleaños. FOTO: @violeta_mangrinyan

Y siguiendo el ejemplo de Rihanna, Violeta Mangriñán esta demostrando que se puede vestir sexy estando embarazada y marcar tripita. La cantante está dando un giro a todos los códigos de moda premamá, demostrando que durante el embarazo es posible vestir atrevido, manteniéndose fiel al estilo personal y siguiendo algunas de las tendencias más destacadas del momento. Un estilo premamá sexy y atrevido en el que destacan prendas oversized, pero también cropped tops, pantalones de tiro bajo. Y la verdad es que a nosotros nos encanta.