Trucos de estilista para encontrar el perfecto look para la madre de la novia

Oficialmente, en el mundo de la moda, podemos encontrar diseños y hasta colecciones específicas para varios tipos de invitadas a una boda. Desde la madrina, la dama de honor, los testigos o los niños de arras. Todos parecen tener su función específica dentro de este gran día, y por tanto un dress code muy concreto. Pero, ¿qué pasa con la madre de la novia? Lo cierto es que no podemos considerarla como una invitada más, ya que es parte de la familia y de alguna manera una de las protagonistas secundarias del enlace, que aparecerá en todas las fotos e incluso en la mesa presidencial.

Los códigos de vestimenta de la madrina o madre del novio están muy claros: vestido o traje largo, preferiblemente liso o con estampado sutil, hombros cubiertos y tacones. Luego podríamos pasar a debatir sobre el famoso uso de la mantilla o el tocado, pero eso ya es un tema aparte. Ahora bien, si eres la madre de la novia puede que tengas muchas más dudas, como por ejemplo si puedo llevar un largo midi, si puedo ir con zapato plano o si puedo llevar tocado. Ante esto hemos queridos preguntar a una estilista para que nos arroje un poco de luz sobre este tema.

Noelia Genoveva Franco y Herrero es experta en comunicación y marketing de moda, además de estilista y personal shopper. Y es a ella a la que le hemos pedido precisamente algunos consejos básicos a la hora de elegir el atuendo de la madre de la novia, y esto es lo que nos ha contado:

-Si la boda es de día siempre llevar vestido de cóctel y si es de noche vestido largo. También puede optar por traje de dos piezas como falda y blusa, o mi favorito y muy tendencia ahora mismo, un traje de chaqueta. Creo que la elección del look debe ser muy personal, ya que al ser un día tan especial debe sentirse cómoda.

-La elegancia, la sencillez y la atemporalidad son la clave, por lo que yo optaria por un traje/vestido liso en colores empolvados (azul, rosa, verde, naranja) y daría más importancia a los accesorios y zapatos. El bolso siempre debe ser pequeño, un clutch sería lo ideal, tanto de raso como de pedrería, depende de donde se quiera acentuar la atención, si más en los zapatos (un buen tacón para estilizar sería perfecto), en el bolso, o en las joyas (elegiría una única joya protagonista), para no sobrecargar y perder esa elegancia que estamos buscando.

-Huir de los colores blancos, marfil y beige ya que son las opciones de la novia. Mejor evitar también el color negro. Hay veces que se permite un traje negro si combina con otros colores, pero a mi parecer no es la ocasión para este color.

-Los tejidos que elegiría serían raso, tafetán o organza, ya que son telas vaporosas y frescas que harán que el vestido tenga movimiento y una buena caída, lo cual estiliza a todo tipo de cuerpos. La mejor opción es confeccionar el vestido a medida para que no haya coincidencias con otras invitadas.

-Evitar escotes pronunciados, tirantes finos o palabra de honor. Si se desea llevar escote sería ideal la opción de escote en forma de V en la espalda.

Dado que la madrina es la persona más importante en la boda después de los novios, la madre de la novia tendría que ponerse de acuerdo con ella siempre en el look que va a llevar, ya que no puede destacar más que ella. Aunque yo personalmente prefiero prescindir de los accesorios del pelo y centrarme, como he comentado antes, en los zapatos o joyas.