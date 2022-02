Si estás pensando en invertir en una joya, esto es lo que significa cada piedra

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, puede que estés pensando en regalar una joya, ya sea a una persona especial o sencillamente a ti misma. Y es que el 14 de febrero puede ser el día perfecto para autoregalarte esa pieza con la que llevas tanto tiempo soñando, y que no solo se convierte en una auténtica inversión, si no que además será un tesoro que te acompañará a ti durante toda tu vida y a las siguientes generaciones. Pero la compra de una joya no debe ser algo impulsivo ni apresurado. Lo mejor es que valores todas las opciones, tanto de diseños como de colores y gemas, y pienses cuál es la que más se adapta a tu estilo y a tu personalidad.

Así que, para ponértelo un poco más fácil, hemos querido investigar para contarte el significado milenario que se esconde detrás de cada piedra preciosa, o al menos de las más famosas y usadas del mundo. ¡Toma nota!

Esmeralda

Pocos conocen que el nombre de esta piedra preciosa proviene del persa, y significa ‘piedra verde’. Venerada en muchos países, es especialmente común en Colombia, donde se la tiene incluso como amuleto de protección y para atraer la buena suerte. También fomenta la paciencia, el amor y la amistad. Por eso en muchas ocasiones se habla de esta piedra preciosa como la del éxito en el amor.

Rubí

El nombre de esta piedra puede traducirse en sánscrito antiguo como ’el rey de las piedras preciosas’. Al igual que la esmeralda, también se la asocia con el amor, pero en su caso más con la emoción, el coraje y la pasión. Venerada entre reyes y emperadores, se la considera también la piedra de la profecía, que se oscurece cuando se acerca el peligro. Se usa habitualmente para la memoria, el corazón. Muchos aseguran que cuando se la frota por la piel es capaz de restaurar la juventud.

Zafiro

El zafiro comparte familia de minerales con el rubí, ya que ambos proceden del corindón. Considerada como la piedra de la sabiduría, se la asocia con la sensatez y la rectitud de pensamientos, pero también se utiliza para aumentar la concentración la atención, tanto en el ámbito laboral como en el personal.

Diamante

Es la piedra preciosa más cara, pero también la más duradera y resistente. De ahí que suela ser la más usada para compromisos, por su significado intrínseco del amor eterno. Se relaciona con la voluntad de triunfar en la vida, con la perfección y, también, la firmeza. También con la alegría y la energía positiva.