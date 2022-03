Prepárate para no dejar de ver el mini bolso verde de Sara Baceiredo por todas la calles de Madrid (y por Instagram) esta primavera

Todo un fenómeno. Puede ser que aún no te suene el nombre de It’s Lava, pero lo que estamos seguras es que no has dejado de ver sus bolsos por las calles de Madrid. Y es que son los bolsos de moda, los que las madrileñas (de nacimiento o adopción) que más saben de moda aman. No hay fiesta ni evento en Madrid que no tenga un It’s Lava. Ya se ha convertido en un objeto de deseo y cada modelo que sacan se agota en horas.

Detrás de esta marca de bolsos están Sara Baceiredo, Marta Baceiredo y Mariana Díez, influencers y jóvenes emprendedoras que han convertido su marca en una de las más vistas por las calles Madrid y por Instagram. Sus bolsos te hacen el look y os lo dice la que aquí escribe que ya tiene varios de sus modelos en su armario y que ya suspira de amor por este nuevo mini bolso verde. ¿La mala noticia? Que salió anoche a la venta y ya se ha agotado en los tres colores en los que está disponible. Pero tranquilas, que yo ya me he apuntado a la lista de espera y vosotras también podéis hacerlo en su web.

DUBBI GREEN (75€)

Dubbi verde. FOTO: its lava

Dubbi verde. FOTO: itslava

Dubbi verde. FOTO: it's lava

Dubbi es un bolso bandolera mini confeccionado con Lurex. La correa se puede quitar convirtiéndolo en un bolso de mano, o intercambiarla con otras cadenas. Y lo mejor es que lo puedes llevar con un look casual, de deporte o con uno de lo más arreglado para brillar en cualquier fiesta. ¡Sara, necesitamos que lo repongas ya!