Nos vamos directas a Mango para copiarle a Sara Baceiredo esta falda midi de lúrex que va a ser nuestro uniforme hasta verano

No hay nada más primavera que las faldas midi. Siempre se convierte en nuestro uniforme de primavera y de verano y este año no puede ser menos. Y más después de ver a Sara Baceiredo con esta falda midi de nueva colección de Mango que es perfecta para todos nuestros looks hasta verano. Además, de uno de nuestros tejidos favoritos; el lúrex. Ese tejido que sin dudarlo nos recuerda inevitablemente a Missoni, pero la buena noticia es que esta es de Mango. Y aunque ahora mismo, con este frío, esta lluvia y este cielo gris, parezca que queda mucho para el buen tiempo, amiga recuerda que ya estamos en primavera. Así que queda muy poco tiempo para poder salir a la calle con esta falda midi y marcarnos un lookazo como el de Sara Baceiredo.

Nosotras no dudamos que la necesitamos ya en nuestro armario antes que se agote.

Falda punto lúrex (29,99€)

Falda punto lúrex. FOTO: Mango

Se trata de una falda midi de tejido de punto fino de lúrex con estampado de cuadros con diseño lápiz. Tiro alto con abertura en el bajo parte delantera y cintura elástica. Además, si quieres hacerte un total look puedes, porque en Mango encontramos en polo de Mango corta a conjunto. Aunque también nos parece una idea perfecta combinar esta falda midi con un top de punto de otros colores y estampados como ha hecho Sara.