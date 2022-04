Tamara Falcó se convierte en la invitada perfecta a cualquier evento con este top estampado de su marca que hace cintura de avispa con pantalones blancos

No hay jueves de ‘El Hormiguero’ en el que Tamara Falcó no nos cree alguna necesidad con alguna de sus prendas y todo culpa también de la estilista del programa, Montse Nieto, que le ha creado un lookazo para su última aparición televisiva. Y todo con un top estampado de la marca de Tamara, TFP, de su última colección junto a Pedro del Hierro. Y es que el ritmo de Tamara Falcó no para en los últimos meses, entre todas sus facetas a nivel de trabajo ahora también se suma el documental para Netflix que tendría que ver la luz en los próximos meses y que nosotras estamos deseando ver palomitas en mano.

Pero vamos a centrarnos en el último look de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. Una blusa estampada que pertenece a la última colección de TFP junto a Pedro del Hierro.

Tamara Falcó en sus Stories de Instagram. FOTO: @tamara_falco

Una selección de prendas diseñadas y fabricadas en España con tejidos y materiales de calidad perfectas para celebrar. “Estoy súper orgullosa del resultado y el lanzamiento de esta colección en la que tantos meses llevamos trabajando. Pedro del Hierro es el partner ideal para darle a TFP el impulso que queremos ya que compartimos valores y, además, siempre hemos tenido un fuerte vínculo familiar. Ha sido un lujo poder trabajar con todo el equipo”. Una apuesta donde para la ocasión se han diseñado dos colecciones inspiradas en el caribe y en el espíritu del disfrute de las vacaciones. Destacan los colores vivos, una estampación marcada, tanto étnica como floral, y volúmenes femeninos que realzan la figura de la mujer. Y Tamara Falcó ha deslumbrado con este top que es perfecto para llevar con pantalones blanco como ella o con unos vaqueros.

Dominica. Blusa jacquard estampada (159€)

Blusa estampada. FOTO: TFP para Pedro del Hierro

Un top de escote cuadrado con frunce en el centro y manga corta abullonada.