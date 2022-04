Tamara Falcó: “A la Tamara adolescente le diría que no se frustrara con la vida y tuviera más paciencia”

Si algo está claro es que Tamara Falcó está viviendo su mejor momento a nivel profesional, ya como chef, grabando su propio documental para Netflix, como estrella de ‘El Hormiguero’ en Antena 3 y ahora dando un giro a su marca presentando una nueva colección junto a Pedro del Hierro. Como dirían algunos, la suerte sonríe a los valientes, pero la suerte también es cuestión de lucha y esfuerzo. Y aunque Tamara Falcó lo ha tenido todo desde pequeña, también se ha caído muchas veces y se ha tenido que volver a levantar hasta conseguir encontrar sus verdaderas pasiones y convertirse en toda una mujer empoderada que lucha por sus sueños. Y entre sus pasiones se encuentra la moda. Por eso anoche en Madrid, Pedro del Hierro presentó su primera colección exclusiva de la mano de Tamara Falcó y su marca TFP. Una selección de prendas diseñadas y fabricadas en España con tejidos y materiales de calidad perfectas para celebrar. “Estoy súper orgullosa del resultado y el lanzamiento de esta colección en la que tantos meses llevamos trabajando. Pedro del Hierro es el partner ideal para darle a TFP el impulso que queremos ya que compartimos valores y, además, siempre hemos tenido un fuerte vínculo familiar. Ha sido un lujo poder trabajar con todo el equipo”.

Una apuesta donde para la ocasión se han diseñado dos colecciones inspiradas en el caribe y en el espíritu del disfrute de las vacaciones, y en dos ciudades donde se respira mucha moda. Se presenta: “Cartagena”, enfocada para ocasiones especiales y “Aruba”, pensada para brillar en las noches de verano. Destacan los colores vivos, una estampación marcada, tanto étnica como floral, y volúmenes femeninos que realzan la figura de la mujer. Y Tamara Falcó ha deslumbrado en la presentación con uno de sus uniformes favoritos, este traje negro con blazer crop tan en tendencia que también pertenece a su nueva colección.

Tamara Falcó presenta su nueva colección de ropa de la mano de Pedro del Hierro. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A la pregunta de Lifestyle, Tamara Falcó nos confiesa que ahora que está en su mejor momento profesional, si su yo adolescente la pudiera ver por una ventana le diría “que se tomara todo con muchas más calma, que no se frustrara con la vida y que tuviera paciencia”.

Tamara Falcó. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Además, Tamara Falcó nos explica que mujeres la inspiran a la hora de diseñar su colección de ropa: “Me encanta Chufy, me encanta lo que hace Ulla Johnson, me fijo mucho en los noventa que siguen siendo una fuente inagotable de inspiración para mi. Me encanta Hailey Bieber, lo que hace, como lo interpreta, es súper moderno pero me encanta. Voy cogiendo referencias de gente que me parece femenina pero que lo interpreta de una forma distinta”.