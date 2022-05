Blake Lively y Sarah Jessica Parker se coronan como las reinas de estilo (y de saber entender la temática) en la Gala Met 2022

No solo del look de Rosalía de Givenchy vive nuestra Met Gala 2022. Ha llegado una de las fechas más esperadas de los amantes de la moda a nivel mundial. Y seguramente estabas durmiendo mientras ha tenido lugar. Pero para eso estamos nosotras aquí madrugando para que llegues a la oficina o al chat con tus amigas preparada para analizar los mejores looks en la Gala Met 2022. Y es que el primer lunes de mayo ha recuperado la tradicional fecha el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el MET, nos invita a su fiesta de la moda que este año tiene como temática “La Edad Dorada” y es una continuación del 2021, en concreto de la moda en Estados Unidos entre los años 1870 y 1890. Y como siempre hay pocos invitados que hayan entendido el ‘dress code’ de la invitación, pero oye aquí estamos nosotras para recordarlo. Una gala de reinas y de reyes en la que Blake Lively y Sarah Jessica Parker se han coronado como las reinas de la noche, por su estilazo y su manera de saber entender el ‘dress code’ de la noche.

Blake Lively con vestidazo de Versace

Nuestra ‘Gossip Girl’ favorita ejercía como co-anfitriona de Anna Wintour en los Oscar de la moda y no decepcionó. Y es que la actriz ha lucido un diseño de Atelier Versace bordado con silueta de sirena y un enorme lazo de efecto capa con pedrería cobriza. Un diseño que se transformaba para hacer homenaje a Nueva York con referencias al Empire State y a la Estatua de la Libertad. ¡Fantasía!

Sarah Jessica Parker de Christopher John Rogers

Sarah Jessica Parker ha querido render homenaje en esta Met Gala 2022, con un vestido de Christopher John Rogers, a Elizabeth Hobbs Keckley, la primera diseñadora afroamericana en la Casa Blanca a finales del siglo XIX. Y eso no nos puede gustar más.

Sarah Jessica Parker attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: An Anthology of Fashion" exhibition on Monday, May 2, 2022, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Un vestido de cuadros en tricolor en blanco, negro y gris con un cuerpo tipo corpiño con detalle de botonadura joya con botones de cristales de Swarovski, hombros al descubierto y escote corazón. Una maravilla de diseño demanga larga con detalle de lazos en los laterales y una gran cola.