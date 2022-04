Desvelado el posible vestido de Kim Kardashian para la Gala del Met, y es un diseño que ya llevó Marilyn Monroe

La noche de este lunes la ciudad de Nueva York se viste de gala para celebrar una de las noches más importantes del mundo de la moda, la de la Gala del MET, que tras un año de pandemia y otro en el que tuvo que moverse de su habitual fecha del primer lunes de mayo a septiembre, ha vuelto a su calendario de siempre. Y cuando quedan menos de 48 horas, son muchos los que hacen cábalas sobre cuáles serán las prendas elegidas y los diseñadores encumbrados en esta particular alfombra roja.

Y algunas de las celebridades más esperadas son sin duda el clan Kardashian, donde Kim es la reina indiscutible. Por eso no hemos podido evitar caer rendidos antes la noticia que ha surgido en las redes con motivo del vestido que la diseñadora lucirá ese día: ni más ni menos que el icónico vestido brillante de color carne que usó Marilyn Monroe cuando cantó el famoso “Cumpleaños Feliz” al presidente John F. Kennedy en 1962.

Los rumores comenzaron en el estreno del documental “The Kardashians” a principios de abril cuando la propia Kim contestó así a las pregunta sobre su asistencia y posible atuendo para el evento: “Realmente depende de si quepo vestido, así que espero ir”. Creo que no lo sabré hasta el último minuto porque no se puede adaptar, así que tengo que me tiene que quedar perfecto”. Días más tarde, Kim y su novio Pete Davidson fueron vistos en Orlando, Florida, visitando Ripley’s Believe It or Not!, el lugar donde se almacena el vestido de Marilyn y donde según los periódicos pasaron más de tres horas.

Un vestido creado por el diseñador estadounidense Bob Mackie que encajaría a la perfección con la temática de este año “Glided Glamour”, y que es una continuación de la oda a la moda americana que ya empezó en la gala del año pasado. Ahora no podemos esperar a que llegue el lunes para ver si hemos acertado nuestra quiniela y veremos desfilar este mítico traje por la alfombra roja.