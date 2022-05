No sabíamos que necesitábamos unos pantalones verdes de lentejuelas hasta que hemos visto a Nuria Roca en Instagram y nos ha creado ansia viva

No podemos ser más fans de Nuria Roca. Y es que nunca nos defrauda la presentadora valenciana, por algo es una de nuestras mejores vestidas cada año. Y por muchos motivos. Nuria Roca siempre sale de su zona de confort y se arriesga con todas las tendencias cada temporada. La moda es un juego y ella lo sabe. Además, nos encanta que siempre apueste por marcas españolas y moda ‘made in Spain’. ¡No podemos ser más fans! Y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar en su cuenta de Instagram con este maravilla de look con unos pantalones de lentejuelas verdes. Sí, lentejuelas y nos ha demostrado que también son perfectos para primavera y no solo para nuestros estilismos de fiesta o de nochevieja.

¿Qué os parece llevar lentejuelas en un look de día? Pues cuando veas a Nuria Roca vas a decir ‘sí, quiero’ a eso de llevar lentejuelas de día.

Pantalón lentejuelas verde (124€)

Pantalones lentejuelas. FOTO: Oliver shopping

Se trata de este pantalón palazzo de pailletes de color verde lima de Oliver. Un diseño con talle alto con pinzas, pata recta ancha y largo hasta el suelo. Además, Nuria Roca los ha combinado con una camisa y una blazer negra de Mango y unos zapatos rojos.