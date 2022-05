Para presumir de figura, Sara Baceiredo ha confirmado que este vestido azul ‘made in Spain’ es la mejor opción para mujeres de 20 o 40 años

¿Sábado y sin look para impresionar esta noche viendo Eurovisión con amigos? No te preocupes, porque Sara Baceiredo ha encontrado el vestido de firma española, que sienta fenomenal tanto a mujeres de 20 como de 40 años. Tanto si vas a ver a la actuación de Chanel o disfrutar del dinner show de Bule Bule Madrid, el vestido azul de Sara Baceiredo entra en la categoría de prendas que hacen tipazo, como el último vestido de invitada de Paula Echevarría e incluso, el total look de Zara que nos enamoró por culpa de Amelia Bono. Por cierto, si eres una chica precavida, este vestido te servirá para una boda, bautizo o comunión.

Si te estás preguntando de dónde es el vestido de Sara Baceiredo, nosotras tenemos la respuesta. Laagam, marca española que conquista cada temporada los armarios de las mejores vestidas, diseñó el vestido que necesitamos. Principalmente porque es un vestido bonito, y sienta fenomenal a cualquier mujer.

Sinceramente, cuando hemos visto el look de Sara Baceiredo nos imaginamos en el paseo marítimo disfrutando de un buen helado. Si eres madrileña y estás de camino a algún lugar de costa, porque tienes la suerte de disfrutar del puente de San Isidro, este vestido tiene que estar dentro de tu maleta. Este diseño combina, con todo, tanto con unas sandalias planas de Camper Lab, como con unas zapatillas de la nueva colección de verano de Victoria.

Lo mejor del vestido de Laagam es el origen. Esta firma es española y su creadora es la experta en moda, Inés Arroyo. Seguro que te suena su nombre, porque aparte de ser la diseñadora favorita de las influencers, suele estar entre las mejores vestidas en eventos o red carpets.

¿Quieres el vestido de Laagam? Aquí tienes la prenda que, desde el primer momento que la has conocido, es tu nueva obsesión. Por cierto, está rebajado.

BLEU DRESS (59€)

Vestido midi azul. FOTO: Laagam

Vestido midi, azul, con escote en pico y cordones ajustables. Laagam es esa firma española, donde encuentras siempre lo que necesitas. Olvídate por unas horas de Zara o Mango e investiga otras marcas.