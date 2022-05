Maria Pombo lleva el cáftan negro con encaje que moldea la figura y te pone morena al momento

Damos por inaugurada la temporada de pedidas de mano, despedidas de soltera y bodas. María Pombo se encuentra en Ibiza, celebrando, junto a Marta Lozano y Teresa Andrés, sus últimos días de soltera antes de pasar ambas por el altar. Si eres fan de todas ellas, estarás viendo los planes tan divertidos y glamurosos que están haciendo por la isla. Por supuesto, no podía faltar ver la final de Eurovisión y celebrar el tercer puesto de Chanel en el concurso. María Pombo tenía claro que dormir en Ibiza no está permitido, y por ese motivo, hizo una maleta (nos encantan todos los looks), con conjuntos para cualquier ocasión, sin olvidar las tendencias. La influencer es nuestra mejor inspiración y desde este mismo momento, queremos su caftán negro.

Ir a la playa y ser elegante, parece difícil, pero no es así. María Pombo ha enseñado a todas las mujeres, que prendas es la clave para estar ideal tanto tomando el sol o paseando por la orilla. Charo Ruiz es la diseñadora que conquistó el armario de María Pombo. La firma española es conocida entre influencers y celebrities.

Si dentro de poco tienes una despedida de soltera y es en la playa, no te preocupes, María Pombo es la solución. Después de fichar todas las tendencias de verano en Zara, ahora toca el turno de comprar un caftán, eso sí, que sea de Charo Ruiz. Añadirás un toque elegante, a un bikini o bañador que sea básico o monocolor. Por cierto, moldea la figura y queda fenomenal a mujeres de 20 a 60 años.

Aquí tienes el caftán de Charo Ruiz que es un básico en el estilo de María Pombo. Te aseguramos que te olvidarás del típico vestido playero o la camiseta XXL.

CLAIRE CAFTÁN (399,00 €)

Caftán negro con encaje. FOTO: Charo Ruiz

María Pombo nos ha enseñado lo bien que queda un caftán. Esta prenda es fácil de combinar y muy versátil, tanto por su color como por su estampado. Las estrellas del cine de Hollywood, en los años 70, lo solían llevar para ir por casa. Y nosotras para bajar como divas a la playa.