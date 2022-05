No podemos dejar de pensar en el conjunto de invitada más elegante que tiene María Pombo que sale hoy a la venta

María Pombo de nuevo nos da una clase de cómo tenemos que ir a un evento especial. Después de ir corriendo a la web de Name The Brand y copiar el vestido que llevó a la fiesta de Mó de Multiópticas, ahora queremos de nuevo copiar el conjunto de invitada que llevó ayer a la cena de compromiso de Lucía Pombo. La reina de Instagram estrenó el conjunto de la nueva colección cápsula, que tenemos mil ganas de ver ya. Está claro que María Pombo es una maestra en saber cuáles son las tendencias. Ella sabe como combinarlas de una forma natural y elegante.

Los nuevos diseños de María Pombo, serán vestidos o conjuntos de dos piezas, que vamos a llevar las próximas noches de verano. El outfit de top y falda con estampado floral que ya es viral en Instagram, es perfecto para una boda, una pedida o noche de sábado. Por cierto, el look que nos tiene enamoradas de María Pombo todavía no está disponible. En menos de 3 horas, puede ser tuyo. ¡No pierdas de vista la página de la firma!

Este conjunto nos tiene obsesionadas. Nos encanta porque hace tipazo y además, es ideal para chicas con el cabello rubio. María Pombo es una experta en crear tendencias y Name The Brand es la mejor muestra. Tendrás que ser muy rápida, porque por todo lo que hemos podido ver, la nueva colección cápsula serán auténticas joyas de fondo de armario y se agotaran al momento.

¿Quieres ver cómo queda este conjunto de Name The Brand en editorial? No pierdas detalle de la siguiente imagen que hemos conseguido. ¡Qué ganas de tener este look en el armario!

Imagen de story de Name The Brand. FOTO: @name.thebrand

María Pombo nos deja sin palabras con este look. Tenemos muchas ganas de estrenar este conjunto. Es ideal porque queda genial tanto para chicas petite o con curvas. La influencer madrileña está dejándonos, últimamente, looks de diva total. Seguro que recuerdas el outfit que escogió para ir a la Mutua Open Tenis.