Bienestar en tu hogar II

En cada hogar o espacio encontramos, distintos elementos que hablan de ti y tu perspectiva de bienestar. Por medio de los muebles, la naturaleza, las texturas, el color, los recuerdos, el arte, los aromas, la temperatura.

Mi querida amiga y colaboradora Sandra Barón nos presenta la segunda parte, sobre las mejores pautas para conseguir el bienestar en tu hogar y nos explica el porque en la influencia de los espacios, en los aspectos psicológicos con la decoración.

1. COLOR

Una de las formas más visuales de transmitir el bienestar emocional es a través de los colores que eliges para tu hogar.

Hay muchas referencias a la psicología del color en el ámbito de la decoración. Y teniendo unas conclusiones generales, no podemos ignorar que cada uno le da un significado personal a los distintos colores. Lo que a mí me transmite calma, a lo mejor para otra persona es frialdad. Debes buscar los colores con los que te sientas identificado, no porque los demás lo vean así, sino porque tú lo sientes así.

Zara Home FOTO: Zara Home

Partiendo de que los colores claros y neutros, blanco, beige, piedra, transmiten orden y limpieza, también pueden transmitir paz y ligereza. Y ese es uno de los calificativos que más queremos encontrar cuando llegamos a casa.

Zara Home FOTO: Zara Home

Sin embargo, aunque los azules tirando a violetas y grises puedan parecer fríos, a la vez transmiten calma y serenidad, valores muy necesarios para sentir que vives en un hogar confortable y cálido.

También existen colores más vitales, y positivos, como los amarillos, naranjas y verdes (en alguna de sus tonalidades) que combinándolos en ciertos detalles de tu casa te pueden hacer subir tu energía en momentos difíciles. Y además transmiten creatividad y buen humor.

House & Garden UK FOTO: Paul Massey

El verde y el azul en todas sus tonalidades te transportan a la naturaleza, al mar, al cielo, y eso siempre transmite bienestar. Pero sin abusar de ellos y eligiéndolos para detalles.

Ben's London house (Ben Pentreath Ltd) FOTO: Ben Pentreath. Ltd

Luis Bustamante.com FOTO: Luis Bustamante .com

Hay diferencia de pareceres con el gris oscuro y negro. Aunque a simple vista puedan parecer transmisores de bajo estado de ánimo y poca vitalidad, dan un toque elegante, carácter, sofisticado, transmiten seguridad y confianza en tus gustos.

2. ORDEN

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Si hay otro componente que transmite calma a un hogar es el orden y los espacios limpios de muebles excesivos y accesorios de decoración. En los últimos tiempos se han puesto de moda los hogares minimalistas, porque se ha descubierto que ayudan a tener paz mental en tu día a día.

Casa de Calvin Klein (Hollywood) FOTO: La Razón (Custom Credit)

Con el paso de los años en un hogar, es inevitable ir acumulando regalos, compras, y herencias de las que no te quieres desprender por su valor sentimental para ti o para los tuyos. Pero llega un momento en el que tienes que decidir si realmente van con el estilo que quieres para tu casa o dejas el recuerdo en tu memoria y lo donas a quien le sirva mejor que a ti. Es difícil pero te alegrarás.

3. ESTILO

El estilo de mueble que elijas para tu casa también habla de ti. Si eres una persona apegada a tus tradiciones y recuerdos, a lo que tenías en tu hogar de pequeño, seguramente te transmitirá bienestar reproducir a través de los muebles clásicos y vintage, el hogar de tu infancia. Y si por el contrario, te gusta romper con lo que has visto y vivido en casa de tus padres y abuelos, elegirás un estilo de mueble moderno y actual para ti.

John Stefanidis / Architectural Digest FOTO: Miguel Flores-Vianna Architectural Digest

Los recuerdos, aunque ya nos hemos referido a este tema, quiero darle más importancia al sentido de los recuerdos en nuestro hogar. No cabe duda que en todos los hogares hay una parte de recuerdos de tu vida. Y debes analizar los elementos que conservas en cada habitación y por qué están todavía contigo. Espero y supongo que te darán bienestar y recuerdos positivos, porque si en algún caso no es así, comprenderás que no tendrá sentido seguir manteniéndolos. Date ese tiempo para pensarlo con calma.

4. CREAR UN RINCÓN PARA TU INTERIOR

Si vives en familia, es un añadido a tu bienestar tener un rincón para poder trabajar tu interior cada día sin nadie que te interrumpa, a través de meditación, escritura, lectura o la forma que prefieras para ello.Lo único que necesitas es un espacio no muy grande, pero sí espacioso, que te permita algún accesorio para sentarte, silla, sillón o tumbarte, esterilla o alfombra, si lo que decides es meditar o practicar yoga. En este tiempo de pandemia, hemos descubierto que podemos realizar distintas actividades dentro de casa que antes serían impensables, y la práctica del yoga, como rutina mental, aporta distintos beneficios en tu vida. La meditación mindfulness es una práctica de vida que te ayuda a disfrutar tu presente con atención plena. En ese rincón puedes meditar cada día unos minutos, a ser posible a primera hora de la mañana para que te reporte los beneficios durante todo el día. La respiración consciente que realizamos durante el Mindfulness te enseña a sanar tu cuerpo, aceptar y abrirte a tus emociones y calmar tus pensamientos. Es una buena manera de crear bienestar en tu hogar, y si es posible practicarlo en familia, mejor.

Zara Home (Tuscany Villa) FOTO: ZaraHome.com Zara Home

Por otro lado, si lo que eliges es escribir cada día tus reflexiones, sacar tus bloqueos emocionales de tu interior, o dar gracias por todo lo positivo que tienes alrededor, sólo necesitarás una mesita con una pequeña luz donde puedas plasmar tus inquietudes. Y también es una buena manera de dedicarte un rato al día tener un espacio para tus lecturas. Con una buena luz, a ser posible natural, y una temperatura agradable.

Vuelvo a insistir en que cada uno tiene una visión personal de su bienestar. Lo importante es que sea tu prioridad al decidir y elegir cómo quieres que sea tu hogar. Y que enseñes a los tuyos a cuidarlo y respetarlo para que todos los miembros de tu familia disfruten de los mejores momentos de su vida entre sus paredes.

5. Flores y Plantas

La naturaleza de la misma manera hay personas con altas dosis de amor por la naturaleza, comprometidas con el medio ambiente, que necesitan disfrutar de sus beneficios y tener un poco de ella, a través de plantas y flores en macetas, en casa. Pero puede ser que en tus prioridades no esté el cuidado de las plantas, y no lo veas como un elemento necesario en tu hogar, es importante tener en cuenta que siempre aportan un soplo de aire fresco en cualquier lugar, flores y plantas dicen mucho de nuestro estilo y estado de ánimo.

John Derian / Architectural Digest FOTO: John Derian / Architectural Digest

“Bienvenido a tu casa, aquí se habla en Amor, el idioma del alma”. Fragmento de la Misa de la Alegría de Siempre

Gracias de nuevo por estos valiosos consejos a Sandra Barón @uncafeconsandra por ayudarnos a sentirnos mejor en nuestros espacios, ya sea nuestra casa, lugar de trabajo. En definitiva todo suma, todo aporta a nuestro bienestar.

Si te ha parecido útil este artículo y estás pensando en esa persona, que seguro le va a venir muy bien tenerlo, guárdatelo y compártelo. La diferencia está siempre en el detalle. Esas pequeñas grandes cosas que nos ayudan y alegran el día a día.

@globalharmonydeco