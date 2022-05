Los eternos vaqueros rectos de Carmen Lomana (que son elegancia y moda) por los que te vas a olvidar de todas tus faldas midi favoritas

Carmen Lomana es una de las mujeres mejores vestidas de España, de eso no tenemos dudas y además la socialité nos lo demuestra día sí y día también a través de su cuenta de Instagram. Hace una semana que estábamos viviendo junto a ella la gran final de Eurovisión y ese gran tercer puesto de nuestro Chanel, y hoy Carmen Lomana nos ha vuelto a demostrar como unos vaqueros rectos puedes ser elegantes y hacer tipazo a cualquier edad. Porque además, Carmen Lomana tiene un truco de estilo que vamos a querer copiar todas.

Los vaqueros rectos y los pitillos que tanto le gustan a la socialité, son la tendencia eterna a todas las edades y están de vuelta. Un vaquero de corte más bien ajustado (si bien aquí podemos encontrarlo un poco más suelto que entonces), y largo por encima del tobillo para alargar visualmente la pierna. Si bien la mejor opción es recurrir a las expertas en moda, que durante estos años no han querido relegar al fondo del armario este pantalón y lo han convertido en su uniforme de trabajo, pero siempre combinado con prendas clásicas para darle un toque más formal, especialmente con camisas y blazers.

Stories de Carmen Lomana. FOTO: @carmen_lomana

No hay vaquero que no se levante a elegancia a absoluta combinando con unos zapatos clásicos destalonados de Chanel como hace Carmen Lomana, demostrando que no hace falta un súper taconazo para combinar con vaqueros. Además, pese al calor que hace en Madrid, nuestra socialité favorita los ha combinado con una chaqueta de tweed y un bolso también de tweed de Chanel. El claro truco de estilo para elevar un look con vaqueros a un estilismo elegante que puedes llevar a una tarde con amigas, a una visita a su clínica favorita o a una cita nocturna y seguir triunfando y siendo elegante.