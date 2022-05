Trucos de estilista para elegir la perfecta camiseta blanca que no te vas a quitar en toda la temporada

Reconozco que hay básicamente tres prendas del armario femenino que me obsesionan temporada tras temporada. No importa cuantas tenga, siempre estoy en busca y captura de modelos nuevos y que sienten todavía mejor o estén más a la moda. La primera de estas tres prendas sería el eterno vaquero con el ajuste perfecto, preferiblemente recto de cintura más bien alta. La segunda el jersey de rayas marineras. Siempre que veo uno nuevo en tienda me surge la apremiante necesidad de que debo tenerlo. Quizás las rayas son diferentes al mío, en otro color, el corte, el ajuste... Y por último la eterna camiseta blanca.

Aunque pueda parecer la elección más sencilla, quizás sea la más complicada de las tres, ya que la calidad y el corte en una prenda tan fina se nota mucho más que en cualquier otra. Reconozco que es la prenda a la que más recurro, ya sea en invierno o en verano, por lo que encontrar el modelo perfecto forma parte de mis obsesiones fashion.

Así que para ayudarme un poco he querido recurrir a la opinión de una profesional, y preguntarla a la estilista Nina Camil, con más de 10 años de experiencia en el sector, cuales serían las cinco cosas a tener en cuenta antes de escoger una, y esto es lo que hemos descubierto:

-Una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger una camiseta blanca es tu tipología de cuerpo (tamaño de la espalda, pecho, tu cintura, la cadera, el volumen del cuello y tus brazos). Busca el tipo de camiseta que se ajuste a tu silueta.

-Acierta con la talla, ya que una camiseta muy ajustada no es nada estético, mientras que si te queda demasiado grande solo te hará parecer más ancha. Solo en algunos casos funciona el estilo oversize.

-La calidad importa y mucho. Una camiseta de algodón de buena calidad es siempre la mejor opción, aunque también las hay con mezclas de tejidos como por ejemplo la seda, que dará un aspecto más elegante.

-Ten en cuenta la finalidad de tu compra y el estilo que quieres, debe ser versátil y combinar con cualquier prenda.

-Never is enough! Cuando se trata de una camiseta blanca te recomiendo tenerlas de todos los escotes, ya que hay algunos que estilizan más que otros, como por ejemplo los de escotes de pico y los cuadrados suelen ser los más favorecedores pero también, y más si tienes poco pecho, los mejores son los de escote redondo.

También hemos querido saber donde recurre una estilista para encontrar las mejores camisetas básicas a un precio asequible, y Nina lo tiene claro: Levi’s, Comptoir des Cotonniers, Mango y H&M.