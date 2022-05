Dónde guardar correctamente tus productos de belleza, y no es el baño

Seguro que si echas un vistazo rápido a tu baño te darás cuenta que tendrás por todos lados mil productos de belleza a mano con los que realizar tu rutina beauty. Y no solo nos referimos al gel y al champú, si no a la crema, serum y mil cosas más que usas en tu día a día. Pero aunque no lo sepas, el baño puede no ser el lugar más adecuado para guardarlos, y te vamos a contar por qué.

Según los expertos, tenerlos en un espacio donde hay agua, vapor y cambios de temperatura, no es nada recomendable ni para tu piel ni para los productos. Cuando nos duchamos generalmente lo hacemos con agua caliente, lo que hace subir significante la temperatura de tu baño, y dar como resultado un problema en los productos del cuidado. Además, porque cuando el efecto de calor pasa rápidamente, ese cambio brusco de temperatura de pasar de frío a calor en tan poco tiempo cambia desde la textura hasta las cualidades y la composición de los productos, haciéndolos más acuosos y diluyendo entonces su eficacia.

Otra de las consecuencias que puede tener esto es que la vida útil se acorte significativamente. Según los espero puede reducir su tiempo de vida hasta la mitad. Algo que también repercute en nuestro bolsillo, ya que muchas veces hacemos un gran desembolso en productos con el fin de conseguir una piel en las mejores condiciones posibles, y que si no los cuidas debidamente puedes acabar teniendo que tirarlos y descartarlos antes de tiempo. Mejor poner toda tu rutina en otro lugar que no sea el baño. Y en esta lista entran todo tipo de limpiadores, cremas, sérums, tratamientos, mascarillas, perfumes y hasta maquillaje.

También, condiciones climáticas como la humedad ayudan a la proliferación de bacterias, debido a que el vapor de agua genera una condensación que produce moho. Es preferible un lugar seco en el que no se produzcan grandes cambios de temperatura.

Pero, y entonces, ¿dónde debemos guardarlos? Los expertos sugieren guardar los cosméticos en un lugar fresco, seco, de superficie plana, sin cambios de temperatura y sin exposición hacia una fuente de luz directa. Un tocador en la propia habitación puede ser el lugar perfecto, pero si no lo tienes otra buena idea es dejarlos en un espacio dentro del armario, siempre que estén bien cerrados y limpiados para evitar su oxidación.

Como nota última, no te olvides de las recomendaciones que te dimos sobre cuándo tirar un producto de belleza, y si tienes dudas recuerda que el hecho de que cambie su olor o textura es un indicativo claro de que ese productos ya no está en condiciones para usarlo.