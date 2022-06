Tres trucos que debes hacer todas las mañana para bajar el hinchazón del rostro

Son muchos los factores que pueden provocar hinchazón en el rostro. Si cada día te levantas con la cara en forma de globo, no te preocupes porque hay muchos remedios naturales y por supuesto, trucos de belleza para prevenir y no tener que verse desde por la mañana con la cara hinchada. Todas nos hemos levantado, en alguna ocasión, con tanta hinchazón que nos cuesta abrir los ojos y por ese motivo, siguiendo una rutina sencilla y fácil, te olvidarás de ver tus facciones desproporcionadas y no caer en el pánico después de verte en el espejo. Esto sucede tanto a mujeres de 30 a 60 años, es decir, no tiene edad, este fenómeno que es más habitual en verano y en días calurosos.

Algunos de los motivos que pueden provocar hinchazón son: la deshidratación, hayas tenido una cena pesada, dormido poco e incluso has tomado demasiadas bebidas con alcohol. Todos estos casos son habituales en período de vacaciones, porque estamos relajadas y no pensamos en dietas o en tener que madrugar al día siguiente.

¿Crees que es imposible levantarse con una cara tan despejada como la que tiene Rosie HW? Ella es modelo e influencer, y tiene uno de los rostros más bonitos y elegantes, y claramente es por tener una rutina de alimentación y belleza muy estricta. Estamos convencidas de que ella, si tiene el rostro hinchado alguna mañana, sigue algunos de los trucos que te vamos a contar a continuación.

Si te has despertado esta mañana con hinchazón en el rostro, tenemos una buena noticia. Nosotras tenemos tres trucos que toda celebrity o influencer sigue. No obstante, añade mascarillas naturales, cremas hidratantes y protector solar a tu rutina de belleza cada noche o mañana.

Bolsas de té

Este truco es muy antiguo. Seguro que has visto, en alguna ocasión, a tu madre o abuela con dos bolsas de té en los ojos. Esto es debido a que es un remedio estupendo para bajar, el hinchazón de los ojos. Guarda las bolsas de té verde o negro que has consumido y mételas en la nevera. Cada mañana, pon estas bolsitas en los ojos y notarás al momento su magia. Reduce la inflamación.

Deporte

Practicar algún tipo de ejercicio es la respuesta para encontrarse bien al día siguiente y tener energía. Para decir adiós al rostro cansado e hinchado, ponte unas buenas mallas de deporte y sal a correr por el parque más cercano a tu casa. Después de una buena ducha fría, notarás que tu piel estará mejor y tú, personalmente, obtendrás una felicidad plena.

Dulceida con crema de hidratante. FOTO: @dulceida

Mascarilla de cafeína

Como te hemos comentado anteriormente, una mascarilla es esencial en cualquier tratamiento de belleza y para reducir la inflamación, mucho más. Te recomendamos que utilices una de cafeína. Desde casa, puedes hacerte esta mascarilla aplicando los siguientes ingredientes: café molido, miel y leche entera. Deja reposar de 15 a 20 minutos.