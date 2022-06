Elegancia es Carmen Lomana con esta maravilla de vestido rojo para una noche de ópera en el Teatro Real de Madrid

La hermosa voz de la actriz francesa Marion Cotillard ha clamado esta noche por su inocencia en “Juana de Arco en la Hoguera”, un oratorio dramático de 1935 de Arthur Honegger y Paul Claudel que ha llenado el Teatro Real de Madrid esta noche con una poderosa y apolíptica puesta en escena de La Fura dels Baus. Y ahí no podía faltar Carmen Lomana con un impresionante vestido rojo de Sofía Delgado.

Carmen Lomana sale del Teatro Real donde ha asistido al estreno de la ópera ‘Juana de Arco en la Hogera’ protagonizada por Marion Cotillard, a 7 de junio de 2022, en Madrid (España). TEATRO REAL;OPERA;ESTRENO Óscar Ortiz / Europa Press 08/06/2022 FOTO: Óscar Ortiz Europa Press

Un vestido rojo satinado de cuello desbocado que se adaptada perfectamente a la espectacular figura de Carmen Lomana y que ha combinado con sandalias doradas y complementos en el mismo tono.

Carmen Lomana sale del Teatro Real. FOTO: Óscar Ortiz Europa Press

Solo podemos desear que llegue el verano, pero no es nuestra culpa, si no de Carmen Lomana que no nos deja de maravillar con fotografías con bañadores o vestidos de esos que gritan verano por los cuatro costados y solo para ir a la ópera, además del vestido rojo nos dejó este martes otro diseño. Y no hay nada que nos guste más para verano que todos esos vestidos fluidos que metemos en nuestra maleta, no ocupan espacio y llegan perfectos a su destino. Y lo mejor de todo es que nos solucionan todos los estilismos ya sea de día o de noche en nuestras jornadas eternas de verano. Que como diría La Vecina Rubia, solo quedan dos domingos para que sea verano y nosotras no podemos esperar más. Por eso, vamos a hacer como Carmen Lomana y vamos a empezar a estrenar (o sacar del armario) todos nuestros vestidos favoritos para este verano.

Carmen Lomana en su cuenta de Instagram. FOTO: @carmen_lomana

Y el vestido que ha lucido Carmen Lomana en su cuenta de Instagram es todo aquello que queremos y necesitamos en nuestra maleta de vacaciones. Porque nuestra socialité favorita da igual que se ponga un pantalón, una falda, un vestido o un bañador, ella siempre es elegancia, moda y tendencia por los cuatro costados y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar en este mes de junio.