Con cinco minutos al día conseguirás unos glúteos de infarto para lucir tipazo este verano

Llega el momento más temido por todas las mujeres, sin importar la edad o el cuerpo. Cuando vamos a probarnos el bikini que hemos copiado a María Pombo o el bañador con el color más bonito del verano, automáticamente miramos como nos queda en la zona del glúteo. Sinceramente, por mucho que nos guste el estampado o que sea la prenda de baño más repetida por Carmen Lomana este verano, nos da igual, si no nos gusta como nos queda. Para que esto no suceda más, tenemos la clave para triunfar en la playa, la piscina o en la próxima fiesta de verano más exclusiva con amigas. ¿Cuál es el secreto? Conseguir un glúteo tan firme y espectacular como el de Jennifer López, pero como eso es complicado, hemos descubierto que tienes que hacer para no fallar en el intento y moldear la figura.

Con tan solo cinco minutos al día, por la mañana o por la noche, lograrás introducir una rutina de deporte que es sana y además, sirve para mejorar la forma física de tu cuerpo. A pesar de que la zona del glúteo es la más entrenada, porque implica movimiento en diversos ejercicios, tienes que hacer unas repeticiones concretas, que conseguirán la perfección.

Las redes sociales son una buena guía para aprender qué ejercicios son los mejores. En TikTok hay entrenadores que nos indican cuáles son las mejores tablas de deporte, para principiantes y de esta forma, hacerlas desde casa en menos de cinco minutos.

La zona del glúteo es la parte más complicada de entrenar. Principalmente, porque se puede acumular grasa de una manera más rápida. Sin olvidar, que sin una dieta que estuviera indicada por un profesional, puede dar resultados de adelgazar, pero no garantiza unos glúteos firmes y tersos.

¡Gracias TikTok! Además de conocer qué nos podemos poner un sábado noche, o cuál es la tendencia favorita de Mery Turiel, también aprendemos que rutina de deporte siguen las mujeres profesionales del fitness. A nosotras nos encanta Pao Rico. Ella enseña a todos sus seguidores cómo es su entrenamiento de una manera natural, y por supuesto, cuál es la alimentación que sigue.

Toca el momento de saber cómo son los tres ejercicios que tienes que hacer en casa. En menos de cinco minutos y de una forma alternativa, vas a lograr unos glúteos de 10. ¡No pierdas detalle!