10 vestidos de verano para tallas grandes que son perfectos para ir a una boda, un evento de noche o al primer festival del verano

Es momento de preparar y renovar el armario, pero eso no es sinónimo de dejar la cuenta del banco en números rojos. No podrás afirmar que hay falta de variedad en colores, estampados, cortes en el diseño o texturas en el tejido. Esta temporada, si tienes una gran fiesta de cumpleaños o la boda de tu mejor amiga, no tendrás ningún problema para escoger el mejor vestido de verano, sin importar que tipo de talla tengas. Da igual, si tienes una 32, como una 46, la moda es diversa y todas las mujeres están incluidas en esta industria.

Así, si necesitas actualizar el fondo de armario o tienes un compromiso muy especial, no pierdas detalle de la siguiente guía de los 10 mejores vestidos de verano para tallas grandes. El Corte Inglés, Zara, Mango, ASOS o Vogana son algunas de las firmas que hemos incluido. Aparte de enamorarte de las siguientes prendas, vas a descubrir nuevas firmas ´made in Spain´.

¿No conoces a influencers o expertas en moda de talla grande? Desde Marina Llorca, Rebeca Gómez Polo o Cristina Haro Cuesta, son tres mujeres que nos inspiran cada día con sus looks, repletos de tendencias. Cada una de ellas, nos lanzan un mensaje muy importante: no es cuestión de talla, sino de actitud.

Toda fashionista, tiene que tener la siguiente lista de los 10 mejores vestidos para talla grande. Dentro de nada, llegan los festivales, fiestas hasta el amanecer con amigas y muchas bodas, por lo tanto, tienes que tener el mejor armario. ¡Corre!

VESTIDO MIDI DRAPEADO (35,95€)

Vestido blanco midi. FOTO: Zara

¿Vestido blanco y de corte midi? Claro que sí, y si es drapeado con escote corazón, mucho mejor. Vas a estar espectacular. Está disponible en XL o XXL en Zara.

VESTIDO MALLA (49,99 €)

Vestido de malla rojo. FOTO: H&M

Si la boda es en la playa, no lo dudes y escoge este vestido malla de H&M. Por ahora, quedan disponibles modelos en talla grande, pero no creo que dure mucho.

VESTIDO MARIE CELESTE (265€)

Vestido con corte en la cintura con detalle cut out. FOTO: Vogana

En esta guía vas a conocer nuevas firmas españolas, como Vogana. Nos encanta esta marca, porque todos sus vestidos son pura elegancia.

VESTIDO LATINA (240€)

Vestido con escote en V. FOTO: MAKSU

¿Conoces Maksu? Seguramente que sí, porque esta firma española está en el armario de celebrities como Tamara Falcó o la Reina Letizia. En esta marca, vas a encontrar el vestido más bonito y en talla grande. Nosotras nos quedamos con este diseño estrella y escote en V.

VESTIDO ESTAMPADO BARROCO (49,99€)

Vestido con estampado barroco. FOTO: Mango

Mango tiene la sección perfecta, para mujeres con talla grande. Encontrarás todo tipo de prendas, como es en este caso el vestido ideal para una fiesta o una boda. Este modelo, tiene efecto tipazo y su estampado es bonito y elegante.

VESTIDO MIDI AZUL ESCOTADO SATÉN (80,19€)

Vestido cruzado azul marino. FOTO: ASOS

El azul es el color del 2022, junto al naranja. ASOS nos enseña cómo tiene que ser un vestido de invitada de boda en talla grande. Dejarás sin palabras con este modelo, tanto por cómo consigue moldear las caderas y el toque atrevido que tanto nos gusta.

VESTIDO DE CREPÉ SIN MANGAS (279€)

Vestido sin mangas en bicolor. FOTO: El Corte Inglés

El Corte Inglés siempre nos soluciona nuestras emergencias de moda. Para esta ocasión, hemos encontrado un vestido que podría estar en la Gala Met. Ralph Lauren diseñó un vestido largo de noche, que cualquier mujer puede llevar. Tanto por la silueta, como por sus atrevidas rayas, consigue un efecto de 10.

FEDERICA (239€)

Vestido largo en tono rojo. FOTO: Redondo Brand

En esta lista no podía faltar, la marca favorita de las influencers y celebrities: Redondo Brand. Fue complicada la selección, pero el vestido Federica tiene todo lo que buscas: elegancia, color fucsia y mangas abullonadas.

VESTIDO MINI SIN MANGAS LACE UP (29,99€)

Vestido blanco mini con escote cruzado. FOTO: bershka

Un vestido para una fiesta en verano, tiene que ser blanco. Si tienes marcado en el calendario, todos los festivales y conciertos de este verano, no puede faltar esta prenda de Bershka. El escote del hombro a la cintura, en forma trenzada, es noventero y muy sexy.

VESTIDO MIDI CON MANGAS GLOBO BLANCO Y NEGRO (315,00€)

Vestido con manga globo. FOTO: apparentia

La última prenda es ´made in Spain´. Apparentia es la firma a la que tiene que acudir cualquier mujer, da igual si tienes 20, 40 o 60 años. Este vestido de cóctel está confeccionado en crepe y en bicolor. El corte en la cintura, es la clave para entender el diseño.