Las mujeres de 50 años y sus hijas van a querer copiar las zapatillas de Carmen Gimeno para llevar con faldas midi y vestidos todo el mes de julio

Si hablamos de la reina de los looks más elegantes con zapatillas, no podemos estar hablando de otra persona que no sea nuestra influencer más 50 favorita, Carmen Gimeno. Y es que no hay nadie como la influencer vasca para combinar zapatillas de todos los estilos con faldas y vestidos. Pero además, nos deja claro que las zapatillas también son para el verano y más si veraneas en el norte. ¿No te lo crees? Pues solo hace falta ver los looks de Carmen Gimeno y además apostando por firmas ‘made in Spain’ con lo que eso nos gusta a nosotras. Aunque no lo sepas ya has visto estas zapatillas y has escuchado hablar de ellas. Son el objeto de deseo de muchos españoles y se han colado en el zapatero del Rey Felipe. La lana merina es un material único: extra fino, cien por cien natural, renovable, biodegradable, suave, transpirable, anti-bacteriana y con capacidad de auto-regular la temperatura. , etc. tras un año y medio de investigación y en colaboración con el Instituto Tecnológico AITEX, Pablo Mas -fundador de Yuccs-, desarrolló el tejido de lana merina, único en el mundo con el que hace las zapatillas que se puso el Rey Felipe VI hace un par de veranos en Ibiza.

Diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche con técnicas tradicionales y la innovación más vanguardista, la clave de estas zapatillas es la comodidad, además de la innovación natural y el compromiso local. Son unas zapatillas de lo más versátiles que se convierten en tendencia eterna y combinan con todos tus estilismos.

Carmen Gimeno con zapatillas Yuccs. FOTO: @carmen_gimeno

Bamboo Sport Mujer (95€)

Zapatillas beige. FOTO: Yuccs

Y así las definen en la web de su marca: “Las zapatillas más cómodas del mundo: suaves, frescas, ultra-ligeras y muy transpirables. Hechas 100% en España con bambú. Ideales para primavera-verano”. Nosotras vamos a copiar a Carmen y las vamos a meter en nuestra maleta de vacaciones.