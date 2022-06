Este es el vestido pareo de Zara que las mujeres de 50 años mejor vestidas del País Vasco llevan con vaqueros y sandalias planas

Cuando llega el buen tiempo es sinónimo de vestidos, faldas al bueno y todas esas prendas que nos hacen sentir cómodas y guapas a la vez. Y si hay una prenda que cada verano se convierte en la estrella, ese es el vestido camisero. Si hay una prenda estrella del entretiempo esa es el vestido camisero. No solo por lo bien que sienta a cualquier edad, si no por sus múltiples posibilidades. Con una solo prenda tienes multitud de opciones, desde llevarla normal a modo de vestido, de blusa largar con pantalones debajo o a modo de caftán con los botones abiertos, camiseta y vaqueros. Y para empezar la semana nuestra influencer más 50 favorita nos ha dado buen ejemplo de ello, como no, estamos hablando de Carmen Gimeno y sus estilismos más casuals que nos ha dejado esta maravilla de vestido pareo estampado de nueva colección de Zara que las mujeres mejor vestidas del País Vasco, como ella, van a llevar con vaqueros debajo y sandalia planas.

Un vestido de esos que es perfecto para llevar por la ciudad combinado con vaqueros como Carmen Gimeno a modo de caftán, sin nada debajo a modo de vestido o como pareo en la playa y el chiringuito con el bikini debajo. Un diseño de esos que es perfecto para que madres e hijas compartan en su maleta de vacaciones este verano.

VESTIDO PAREO ESTAMPADO (59,95€)

Vestido pareo. FOTO: Zara

Estamos hablando de esta fantasía de vestido midi de escote pico y manga larga abullonada acabada en elástico con cierre frontal cruzado tipo pareo con lazadas en mismo tejido. Un diseño de esos que nos enamora tanto por su corte como por su estampado de lo más veraniego y elegante. Nosotras nos lo pondríamos hoy mismo para caminar por la ciudad, ir a la oficina o incluso irnos directas a Marbella o Mallorca de vacaciones.