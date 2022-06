Este es el vestido estampado de bordados de Zara que las mujeres de 50 años de Bilbao y Mallorca llevan con Converse

Amigas, solo quedan cuatro días para que entre el verano oficialmente, aunque con estas temperaturas ya parece que llevemos un mes de verano, pero no. Y eso solo puede querer decir que ya están más cerca las noches eternas con amigos, las escapadas de última hora a la playa y esas vacaciones que llevamos planeando todo el año. Pero de momento nos vamos directas a Bilbao para copiarle a Carmen Gimeno esta vestido de nueva colección de Zara que ella lleva con Converse. Pero estamos seguras que este vestido también será la compra de la mujeres de 50 años más elegantes de Mallorca. Y es que ya sabemos que prenda que saca Carmen Gimeno de Zara, prenda que se agota. Así que si te ha gustado este vestido no tardes en hacerte con él, antes de que no puedas comprarlo en web.

Y es que los vestidos largos siempre nos hace el look en verano, de esos vestidos que podemos llevar a la oficina perfectamente con unas sandalias, de turismo con zapatillas como Carmen y que siempre metemos en la maleta de vacaciones como fondo de armario para salvarnos de todos esos ‘no sé que ponerme’. ¿Preparada para copiarle el vestido a Carmen Gimeno? ¡Vamos a ello!

VESTIDO ESTAMPADO BORDADOS (49,95€)

Vestido estampado. FOTO: Zara

Un vestido largo de cuello con volante y lazo de nueva colección de Zara con escote pico y manga larga acabada en elástico. Detalle de bordados combinados con cintura elástica ancha tipo nido de abeja y cierre frontal con botones. Sin duda el vestido perfecto de verano con el que no necesitas nada más para triunfar con tu estilismo.

¿Plan de viernes? Nosotras nos vamos directas al Zara más cercano para copiarle a Carmen Gimeno este vestido que va a ser la estrella de nuestro fin de semana en la playa con alpargatas de cuña.