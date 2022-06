Lourdes Montes tiene el vestido de flores que no vas a querer quitarte en todo el verano

Cualquiera que me conozca sabe que en cuanto llega el buen tiempo (no necesariamente el verano como tal) hay una prenda por la que siento una gran debilidad. Me refiero a los vestidos de flores. En todas sus versiones y todos sus cortes. Y me he dado cuenta que no es algo que me pase solo a mi, si no que muchos de nuestros iconos de estilo actuales también recurren a este básico una y otra vez. Si hace solo un día lo hacía Tamara Falcó con un diseño de Isabel Marant ahora le ha tocado el turno a Lourdes Montes.

La mujer de Fran Rivera y diseñadora de moda sabe perfectamente cuáles son las prendas que más le favorecen, y suele enamorarnos a base de básicos con un punto original y diferente, pero siempre en clave muy femenina. Como ejemplo el último look que nos ha regalado, un bonito vestido midi con estampado floral con mangas abullonadas y corte wrap, que se anuda con lazada. La firma que se esconde detrás de este diseño es Mimoki, la favorita de las invitadas más elegantes demuestro país a la hora de elegir tocados, y que desde hace un tiempo ofrece también prendas originales perfectas tanto para lucir en eventos como para aquellos días relajados del verano en los que nos apetece vestirnos un poco más, como una cena con amigos.

Lourdes Montes con vestido de flores de Mimoki FOTO: @lmontesoficial

Vestido largo con estampado floral con lazada lateral, de Mimoki (279 euros)

Vestido largo con estampado floral con lazada lateral, de Mimoki FOTO: Mimoki

Lourdes ha combinado este vestido con un bonito bolso de mano de piel en color nude de la firma Möhel que nos parece también el perfecto fondo de armario al que recurrir siempre, ya sea para lucir en un evento o sencillamente para combinar con tu par de vaqueros favoritos y una sencilla y siempre efectiva camisa blanca.