Pilar Rubio vuelve a arrasar un verano más con sus bañadores (y bikinis) que triunfan en las maletas de vacaciones de las españolas que más saben de moda

“¡Hemos agotado el 95% de las existencias! Han pasado menos de dos meses desde que lanzamos la que es ya mi tercera colección con Selmark y no puedo estar más feliz de anunciar que, un año más, ¡lo hemos hecho! Trabajar como diseñadora ha sido siempre una de mis vocaciones y me llena de orgullo saber que habéis acogido tan bien todas estas prendas que he creado con tanto cariño. Desde el principio, mi meta ha sido crear una colección que, no solo desprenda estilo, sino que se adapte a cualquier cuerpo y haga sentir cómoda y feliz a cualquier mujer que opte por llevarla. Recordad lo que siempre os he dicho, este año no esperes al verano, porque el verano te está esperando”. Así de orgullosa y feliz se muestra Pilar Rubio en su cuenta de Instagram con esta preciosa fotografía de uno de los bañador de su nueva colección con Selmark para anunciar que ya se ha vendido un año más el 95% de su colección.

Y es que está claro que Pilar Rubio triunfa como diseñadora de moda de baño de la marca gallega Selmark y año tras año sus bañadores y bikinis son elegidos por las mujeres que más saben de moda en España para meter en su maleta de vacaciones cada verano.

BAÑADOR BLANCA PILAR RUBIO (93,95€)

Bañador Blanca. FOTO: selmark

Este bañador de mujer bandeau con copa interior, aros y tirantes extraíbles, cuenta con un patrón perfecto que garantiza una gran sujeción. Su autenticidad es tal que siendo un bañador de una sola pieza, tiene efecto visual de un biquini. Además, su estampado animal print es perfecto para potenciar el bronceado que tanto deseamos y además es máxima tendencia para los próximos meses.

Está claro que un año más, la colección de Pilar Rubio con Selmark vuelve a ser un éxito del verano en España.