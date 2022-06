Amiga, hemos encontrado el vestido largo y estampado del que te vas a enamorar al momento

Tenemos buenas noticias para aquellas que no tienen el vestido de este verano, y también malas noticias para todas las que pensabas que tenían el vestido de este verano en el armario. Esta temporada, estamos viendo una amplia variedad de prendas, cómo puede ser el que llevó Violeta Mangriñán presumiendo de tripita, o el diseño midi de Mango que escogió María Fernández Rubíes y nos enamoró. Mientras estamos todas buscando las mejores ofertas en Zara, hay un vestido que no es de esta firma y que podemos afirmar que será tu prenda definitiva. Te aseguramos que cuando lo veas, vas a sentir mariposas en el estómago, en otras palabras, te vas a enamorar al momento. Por cierto, no importa si eres bajita, tienes caderas anchas o una talla de pecho mayor, porque este vestido sirve para cualquier mujer.

¿De dónde es el vestido que sienta bien a todo el mundo y que nos tiene obsesionadas? Es de la firma francesa, Miss June. Esta marca es un básico entre las expertas de moda y todas las mujeres francesas. Si todavía no conoces esta firma, no te preocupes porque después de ver el siguiente vestido, serás una auténtica experta.

¿Sin palabras? Lo entendemos, porque nosotras alucinamos cuando lo vimos en el perfil de Camila Cisneros. Es un vestido que combina los colores a la perfección, sin olvidar la tendencia boho que nos parece la más bonita de la temporada.

Si eres de las que renuncian a los vestidos largos en verano, con este empezarás a llevarlo a todas horas. Gracias al tejido de gasa, no pasarás calor y lo llevarás en tu maleta a todas tus próximas escapadas. Eso sí, este diseño no está rebajado, está incluido dentro de la nueva colección, pero después de ahorrar bastante dinero con las gangas que habrás encontrado, seguro que te puedes dar un capricho este mes.

VESTIDO FREYDA (355,00 €)

Vestido largo de gasa y colorido. FOTO: Miss June

Todavía no está fuera de stock en la web, pero te advertimos que tienes que darte prisa porque se agotará. Es la mejor compra que puedes hacer en el mes de junio. Si no has tenido suerte en tus compras de rebajas y muchas de las prendas están agotadas, apuesta por un vestido de un precio más elevado.

¿Cómo combinar este maravilloso vestido? No necesita muchos accesorios, solamente unas sandalias en tono neutro o las cuñas que tiene Sara Carbonero. Ambas opciones son ideales para mujeres de 20, 40 o 60 años. Piensa que este vestido podrás compartirlo con tu madre, hermana o mejor amiga.