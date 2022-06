Pilar de Arce tiene el vestido naranja que más favorece a las mujeres de 50

Ya nos hemos confesado como las mayores defensoras de los vestidos midi, especialmente si estos vienen con estampado de flores incluidos. Pero poco hemos hablado hasta el momento de los vestidos maxi. Sí, esos cuyo largo roza o incluso sobre pasa el tobillo, y que muchas veces descartamos automáticamente por razones preconcebidas, como que no somos muy altas o que no queremos llevar tacones.

Todos estos pensamientos no son más que ideas erróneas, ya que no es cierto que los vestidos largos no queden bien a las mujeres más bajas, al igual que no es necesario llevar unas maxi cuñas para sumarle centímetros y crear mejor efecto. La clave en que este tipo de diseños sea más o menos favorecedor viene por otro lado. En concreto se trata más bien del color y por supuesto también de su corte, y hasta muchas veces del material en el que esté realizado.

Atendiendo a lo primero, a nadie le puede quedar ninguna duda a estas alturas de que el naranja es sin duda el color fetiche e inesperado de la temporada, que además favorece a todas las mujeres resaltando los primeros bronceados. Y respecto a lo segundo, los drapeados y efectos arrugados son un recurso muy usado que consigue ocultar defectos y redefinir visualmente la silueta, por lo que es uno de los favoritos de las mujeres de más de 50.

Lo sabe muy bien la estilista Pilar de Arce, quien nos ha dejado un diseño que cumple con todas estas característica: largo a la altura del tobillo, en color naranja y efecto arrugado (por lo que también es perfecto para echarlo en tu maleta de vacaciones sin miedo a que se arruge).

Vestido efecto arrugado en color naranja, de Un Rincón Para Ti (140 euros)

La influencer apuesta por no tener miedo y lucirlo con unas bonitas sandalias planas en color dorado y un cinturón de tela para marcar cintura.