Joyas ocultas de las rebajas de Zara que aún no se han agotado

Cuando todavía no ha hecho una semana desde que empezaron las rebajas, la web de Zara parece haber sido arrasada por un vendaval que se ha llevado de un golpazo todas las prendas virales o con promesa de virales, así como seguramente la mayoría de aquellas prenda que tenías en tu cesta de la compra. Tranquila, porque no has sido la única. O puede que también te hayas llevado la sorpresa de tener tu bolsa llena de prendas que la firma gallega ha decidido colocar como nueva colección, por lo que el descuento no ha aparecido por ningún lado.

Ante todas esas casuísticas, lo único que se nos ocurre es dar un repaso exhaustivo a la web de Zara para descubrir aquellas joyas ocultas que todavía quedan y que pueden tener un vida mucho más larga de lo que piensas. O incluso convertirse en tus prendas favoritos de cara al próximo otoño. Porque puede que en este momento te de pereza comprar abrigos, pantalones largos o incluso botas, pero te aseguramos que en cuanto llegue septiembre te alegrarás mucho de haberlo hecho.

Te contamos cuáles son nuestras favoritas que todavía puedes encontrar disponibles:

Vestido blazer botones, de Zara (39,99 euros)

Vestido blazer botones, de Zara FOTO: zara

Hace tiempo que te explicamos la versatilidad de esta prenda, que se ha convertido en los últimos años en un fondo de armario. El vestido blazer es perfecto en cualquier época del año.

Vestido mini cuello bobo, de Zara (25,99 euros)

Vestido mini cuello bobo, de Zara FOTO: zara

El estilo boho nunca pasa de moda, y especialmente sus vestidos, que son perfectos para lucir durante el verano acompañados de unas sencillas sandalias planas y seguir alargando hasta el invierno con botines cowboy y cazadoras. Sara Carbonero es el mejor ejemplo de esto.

Blazer recta bolsillo, de Zara (49,99 euros)

Blazer recta bolsillo, de Zara FOTO: zara

Pantalón pareo con cinta en la cintura, de Zara (25,99 euros)

Pantalón pareo con cinta en la cintura, de Zara FOTO: zara

Las rebajas siempre me parecen también la oportunidad perfecta para ir por la sastrería y añadir a mi colección algún dos piezas original y especial.

Vestido túnica con lino, de Zara (25,99 euros)

Vestido túnica con lino, de Zara FOTO: zara

Si quieres añadir alguna prenda en tu maleta de verano, prueba con un caftán o vestido túnica que se convierta en tu favorito a la hora de bajar a la playa y seguir la tarde en el chiringuito.

Jeans Z1975 Super High Rise Straight, de Zara (17,99 euros)

Jeans Z1975 Super High Rise Straight, de Zara FOTO: zara

Originales y de espíritu rockero, pueden ser tus vaqueros favoritos durante todo el otoño y el invierno.

Botín plano piel, de Zara (49,99 euros)

Botín plano piel, de Zara FOTO: zara

Comprar un zapato de piel, aunque sea una bota, es siempre una inversión acertada que puedes hacer en rebajas. Lo mismo pasa con los bolsos.