8 sandalias cómodas y elegantes de Zara, Mango y Sfera para comprar en rebajas y llevar todo el verano

Si quieres ser la primera en el mundo del calzado y que todo el mundo te haga fotos a los pies, no pierdas detalle de todo lo que te vamos a contar. Las rebajas están para conseguir el mejor vestido de temporada, esa falda que tenías en mente hace mucho tiempo o aquella blusa que sirve para combinar con todo, y también para agarrar esas sandalias cómodas, bonitas y elegantes que siempre habías querido tener. Después de la ola de calor y de la subida de las temperaturas, nuestros pies están acostumbrados a las sandalias, aunque siempre es bueno que el pie tenga algunos días de descanso y lo llevemos en nuestras zapatillas favoritas. Como habrás visto muchos tipos de sandalias, pero ninguna te convenció, no te preocupes porque hemos elaborado una lista de las 8 sandalias que serán un básico en tus compras de rebajas. ¡No pierdas detalle!

Te va a sorprender tanta variedad que hemos encontrado. Eso sí, no nos hemos movido de tus marcas favoritas y de las nuestras. Zara, Mango o Sfera son nuestra zona de confort y en las rebajas, disfrutamos de ver todo lo que hay y cómo podemos renovar el armario por muy poco dinero. Antes de ver la guía de compra que hemos elaborado, te advertimos que te van a encantar todas las sandalias, porque hemos pensado en zapatos fáciles de combinar.

8 sandalias rebajadas para el verano

SANDALIA TACÓN TIRAS FINAS (19,99€)

Sandalia roja de tacón con tiras. FOTO: Zara

SANDALIAS TIRAS HEBILLA (25,99 €)

Sandalia plana con tiras. FOTO: Mango

MULE BÁSICA TRENZA (15,99 €)

Mule con acabado trenzado. FOTO: Sfera

SANDALIA TACÓN ANCHO PIEL (39,99€)

Sandalia de tacón ancho. FOTO: Zara

SANDALIA PLATAFORMA DENTADA (25,99 €)

Sandalia plataforma. FOTO: Mango

SANDALIA BIO CERRADA CON TIRA (15,99 €)

Sandalia abierta ecológica. FOTO: Sfera

SANDALIA ALTA TACÓN TIRAS BRILLOS (39,99€)

Sandalia alta de tiras. FOTO: Zara

SANDALIAS VERDE NEÓN (25,99 €)

Sandalia verde neón. FOTO: Mango

Estas son las 8 sandalias que todo el mundo tiene que tener en su cesta virtual. Desde María Pombo hasta Laura Escanes, tendrían estos zapatos. A nosotras nos encanta porque son fáciles de combinar, tienes colores llamativos y además no te dolerán los pies. Por cierto, no te olvides de tus zapatillas para ir intercambiando los zapatos, así tus pies no sentirán tanta presión con el intercambio de zapatos en invierno.

Aparte de estas sandalias, tendrás que mirar en otras firmas y esperar a las segundas rebajas. Todavía quedan muchos días de ofertas y piensa que siempre van renovando el catálogo, y nuevas sandalias virales vas a encontrar. Eso sí, sigue tu propio estilo, pero sin perder de vista los zapatos virales que verás en Instagram por parte de tus influencers favoritas.