Los pantalones campana de crochet de María Pombo son todo lo que necesitamos meter las chicas de menos de 1,60 en nuestra maleta para Ibiza o Marbella

Si Sara Carbonero se fue al concierto de su novio, María Pombo y sus amigas optaron por convertirse en “la niña de mis ojos, las que bailan reguetón con tacones rojos” y irse al concierto de Sebastián Yatrá que paralizó Madrid más que la cumbre de la OTAN con su sold out en el Wizink. Y es que no hay nadie que se pueda resistir a los temas del colombiano, que se ha convertido en uno de los artistas más importante a nivel mundial. Por eso María Pombo se quiso ir con sus amigas y todas vestidas de su marca Name the Brand. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras son en sus pantalones campana de crochet que son todo lo que queremos meter en nuestra maleta de vacaciones para Ibiza o Marbella las chicas que medimos menos de 1,60. O lo que es lo mismo, las chicas más bajitas.

¿Preparando tu maleta? Pues te aviso que te vas a enamorar de los pantalones crochet de María Pombo que nos hacen parecer más altas por su corte campana y que además son todo el estilo ‘Mili Pili’ que necesitamos para los conciertos o festivales de verano. Porque no hay verano sin beso, pero tampoco sin música.

Pantalón Chai (69,95 EUR)

Pantalón Chai. FOTO: name the brand

Un modelo de pantalón largo de cintura alta y acampanado en tejido de crochet que María Pombo ha combinado con un top también de la nueva colección de su marca y con unos complementos a todo color y muy festivaleros como el choker tan en tendencia de nuevo este verano.