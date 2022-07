Amelia Bono celebra su cumpleaños más especial con el conjunto lima satinado que es pura elegancia en las rebajas de Massimo Dutti

¡Feliz cumpleaños, Amelia Bono! Aunque sea con un día de retraso no podemos dejar de felicitar a una de nuestra celebrities favoritos, y no solo por ser una de las mejores vestidas de España si no por su forma de afrontar la vida y su sonrisa eterna. Y más ahora que ha vuelto con su marido y el padre de sus hijos. ¡Qué viva el amor y la felicidad! Que para cuatro días que estamos aquí, mejor tomárnoslo todo como lo hace Amelia Bono, con esa sonrisa de oreja a oreja. Y para no perder la costumbre, el día de su cumpleaños también nos ha creado una necesidad de moda confirmando que con la desaparición de Uterqüe, Massimo Dutti se ha convertido en su marca favorita de Inditex. Pero esta vez lo mejor es que nos ha creado una necesidad de rebajas. ¡Gracias, Amelia!

Y lo ha hecho con este conjunto verde lima de rebajas, formado por una camisa y un pantalón fluido y satinando. Una maravilla de conjunto de verano que hace elegante sin necesidad de ponerte mucho más. Y no solo nos encanta porque es perfecto para las noches de verano, por su tejido, si no también por su color que resalta aún más el bronceado de los primeros días de julio.

CAMISA SATINA LIMA (59,95€)

Camisa satinada. FOTO: massimo dutti

PANTALÓN FLUIDO SATINADO (39,95€)

Pantalón satinado. FOTO: Massimo Dutti

Un conjunto fluido que Amelia Bono ha combinado con una maravilla de sandalias doradas de tacón con flores que le dan un toque aún más especial a este estilismo perfecto para cualquier noche eterna de verano y más en esos puntos de la costa que refresca un poco más por la noche.