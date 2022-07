Eugenia Silvia enseña el vestido ‘made in Spain’ que querrás llevar todo el verano

Las que están buscando un vestido para todo el verano, tenemos una buena noticia para ti. Hemos encontrado esa prenda que eleva cualquier look y añade un toque elegante sin tener que llevar un diseño de alfombra roja. Gracias a Eugenia Silva, vas a tener un vestido que te servirá para ser la más elegante en una cena con amigas, o en el evento con más glamour de todo el año. Eugenia Silva es una experta para encontrar la prenda perfecta y siempre estar de 10, en otras palabras, demuestra cómo las mujeres de más de 40 años pueden ir guapas, elegantes y cómodas. Por supuesto, nada más ver el vestido y que además etiquetó a la firma, hicimos captura al momento. Este tipo de diseños son básicos en el armario y por supuesto, en la maleta de viaje.

No podemos olvidar, que el vestido de Eugenia Silva es muy fácil de combinar. Puedes escoger entre sandalias planas con tiras, tacón fino o deportivas de colores. La celebrity apostó por el primer calzado, pero todo es válido con un diseño que es tan bonito, atemporal, elegante y versátil.

Eugenia Silva con el look del verano. FOTO: @eusilva

¿Cuál es el secreto de este vestido? Claramente, el tejido, el color neutro y el efecto tipazo que tiene al momento. De nuevo, te damos las gracias Eugenia Silva. Si en la anterior ocasión nos enseñó el mejor look de invitada de boda con el tono del verano, ahora te explica qué pasos tienes que seguir para ser tan elegante como ella.

El diseño que eligió Eugenia Silva es de Sophie and Lucie. Esta firma, toda experta en moda la conoce y si todavía no has descubierto la magia de la marca española, empieza a ver todos sus diseños. A propósito, el vestido del que te vas a enamorar al momento está rebajado.

VESTIDO CARLA LINO (209,95€)

Vestido midi de tirante fino cruzado en la espalda. FOTO: Sophie and Lucie

¡Aquí lo tienes! Un vestido midi de lino que tu amiga, hermana o madre te quitarán este verano. Este tipo de diseños sirven para cada temporada.