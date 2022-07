El último look de Aitana es un canto de amor a los 2000

Si alguien tiene a estas alturas alguna duda todavía del influjo de la moda Y2K en las últimas colecciones no tiene más que darse una vuelta por las redes sociales, o más concretamente por Instagram para ver como jóvenes que no solo no vivieron su adolescencia en los 2000, si no que nacieron mucho después, están creando sus looks entorno a esta estética. Cristina Aguilera, Britney Spears o Paris Hilton son solo algunos de los referentes que parecen replicarse una y otra vez en forma de looks inesperados y nostálgicos que parecen sacados directamente de aquella época. Y no solo los looks que nos deja Aitana en La Voz Kids, también en su cuenta de Instagram.

Las claves son sencillas. Ropa de tiro bajo, abdomen al aire, camisetas y tops ajustados y faldas más bien cortas, sobre todo si son de tablas, como la que ha llevado en su último look Aitana. La cantante catalana ha publicado en su cuenta de Instagram un estilismo digno de aquella época dorada del pop que bien podría ser sacado de un videoclip.

El conjunto en cuestión está formado por una sencilla camiseta azul oscura con logo, otra de las tendencias, la logomanía, que también arrastramos de aquellos años, y que en esta ocasión viene firmada por la marca Diesel. Aitana lo combinó con una de las faldas más punteras de la temporada, una minifalda de tablas en color negro, de tiro bajo y corta, que nos recuerda irremediablemente al diseño de Miu Miu que hemos visto durante todo el invierno tanto en el street style como a influencers de la talla de Chiara Ferragni.

Camiseta con logo en color azul, de Diesel (90 euros)

Un look perfecto para recrear con prendas que seguro tienes en el armario y que combina a la perfección tanto con deportivas grandes y blancas como sandalias de plataforma o incluso unos elegantes zapatos tipo mules.