Britney Spears retoma el control de su vida (y de su cuerpo) con esta rutina de ejercicios que hemos visto en Instagram

La cantante empieza el 2022 con lo que podíamos llamar en muchos aspectos una vida nueva. Liberada por fin de la tutela de su padre, y con ganas de retomar su carrera, Britney Spears parece querer recuperar la vida de éxito que dejó atrás hace más de 10 años, y que la habían llevado a convertirse en el mayor icono de la cultura pop de los años 2000. Y una de las pruebas más evidentes de este cambio de actitud es el intenso entrenamiento al que está sometiendo a su cuerpo, una necesidad para volver a los escenarios y realizar sus extenuantes coreografías durante horas.

Pero para realizarlo, Britney no se encuentra sola, si no que cuenta con la dirección de su prometido, el modelo y entrenador personal Sam Ashgar, con quien lleva cinco años de relación, y ha sido el pilar fundamental de la encarnizada lucha de los últimos meses.

Ahora es gracias a la cuenta de Instagram de la cantante donde podemos ver alguna de las rutinas que comparte con sus seguidores y que incluso guarda en el apartado de destacados de sus historias, donde el Yoga o el entrenamiento funcional son solo algunas de las claves. Te contamos algunas de ellas.

El baile

Sin duda es una de las rutinas favoritas de Britney, quien no duda en compartir con sus seguidores cantidad de vídeos en la que podemos verla bajo la banda sonora de sus propios temas o de otros autores. Una de las formas más efectivas y divertidas de mantener el cuerpo en forma.

Estiramientos de Yoga

Los estiramientos de yoga son clave en la rutina de ejercicio de la cantante. Además, incluye splits y arcos como parte del calentamiento, y también para mantenerse flexible y en forma a través de los años.

Abdominales sobre una fitball

Britney también ha compartido cómo son los abdominales que le ayudan a conseguir ese vientre plano y tonificado. Y tiene un truco mucho más sencillo de lo que crees: usar fitball o pelota de pilates.

Sentadillas con pesas

Es otro de sus ejercicios predilectos y lo cierto es que no nos extraña, ya que además de quemar una gran cantidad de calorías es perfecto para aumentar la resistencia muscular, crea volumen y tono, mejora la postura y también la flexibilidad del core.

Planchas sobe plataforma

Para conseguir fuerza en los brazos y en los gemelos, pero también en el abdomen, Britney realizar varias series de planchas con movimiento en las que usa una plataforma para ayudarse.