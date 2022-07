El vestido más bonito del verano (para una novia casual) lo tiene Massimo Dutti

Quizás estés de vacaciones ya o empieces hacer la maleta para abandonar la capital en el mes de agosto, si es así, no olvides incluir uno de los looks más espectaculares que podrás lucir este verano por las calles del destino elegido. Sabemos que el verano es una de las épocas del año donde el color blanco brilla en todos nuestros looks y ¿quién no ha querido desear una boda casual, bajo el sol del Mediterráneo en una playa de Ibiza? Si eres de esas personas que sueña con casarse en una las maravillosas calas de la isla balear, este vestido tiene que estar entre las propuestas más demandada de tu armario. Es el momento de convertirse en una diva para dar el ‘sí, quiero’ con el vestido más casual.

Vestido de lino manga abullonada FOTO: Massimo Dutti

Cuando hablamos de divas, hablamos de todas aquellas celebrities de Hollywood que nos han inspirado para crecer nuestras ganas de lucir ideales en cada uno de nuestros looks. Aunque no hace falta irse tan lejos, sin duda, en España, tenemos a grandes divas como Carmen Lomana, Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal que nos pueden inspirar a la hora de elegir el mejor outfit para nuestros eventos, e incluso, para casarnos. Si eres de esas novias que deja todo para última hora, no pasa nada, esto que te vamos a contar en las siguientes líneas, será un secreto entre tu y yo, pero cuando acabes de leer, no dudes en acudir en su busca.

La nueva colección de Massimo Dutti Studios te dará la clave para elegir tu vestido de boda más casual (podría ser perfecto para una boda civil). Es el vestido más bonito que verás hoy y tiene un precio de menos de 150 euros. Sin duda, un regalo de diseño con el que brillarás desde el minuto uno y que está disponible en todas las tallas. Se trata de un vestido blanco confeccionado en fibras naturales de algodón y lino, ideales para temporadas cálidas gracias a su frescura y ligereza. Sus románticas mangas abullonadas son toda una declaración de feminidad y sofisticación. Brillar con el vestido de tus sueños, está al alcance de tu mano y bajo el sello del grupo textil de confianza de cualquier española.

No te quedes sin vivir la boda de tus sueños por no poder elegir un diseño maravilloso para está ideal en el día que contraes matrimonio. Recuerda, ese día serás la más bella con un diseño fino, elegante y económico.