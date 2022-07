De las alpargatas de cuña alta negras a las bailarinas, así han sido los looks más adultos de Leonor y Sofía en su apoyo al fútbol femenino

De cabeza a cuartos. Así es como ha ido la selección femenina de fútbol en la Eurocopa y con el apoyo de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía en su primer acto en solitario sin sus padres fuera de España. Cardona desatasca un partido en el que España tuvo que remar con un gol en el minuto 90 certifica la victoria ante Dinamarca y el billete para cuartos de final de la Eurocopa. Y ahí estaban Leonor y Sofía en el Brentford Community Stadium para apoyar al fútbol femenino y demostrarnos que ya son dos chicas mayores que pueden hacer actos en solitario, apoyar al fútbol femenino y deslumbrar con sus looks más modernos. ¿Aún no has visto los estilismo que ha elegido la Reina Letizia para sus hijas? Una vez más, cada una con su estilismo muy diferenciado, la Princesa Leonor alpargatas de cuña alta negras y la Infanta Sofía con bailarinas.

Lo llevamos avisando hace meses, pero conforme se van haciendo más adultas, queda claro que Leonor y Sofía son hermanas con estilos muy diferentes. Leonor mucho más clásica y también en línea a su papel de heredera al trono y Sofía mucho más juvenil y siguiendo las tendencias.

La princesa Leonor (2d) y la infanta Sofía acompañadas por el presidente de la Federación Española de Fútbol. EFE

Eso sí, esta vez, Leonor ha dejado a un lado sus looks más princesa como en su última aparición con un vestido azul de estilo Cenicienta para demostrarnos que ya es toda una adulta. Y lo ha hecho con un pantalón en color fucsia de tiro alto tipo pitillo y top negro sin mangas que ha acompañado con una cartera negra de mano y alpargatas de cuña altas también en negro. Muy Letizia, no hay dudas.

Por su parte, la Infanta Sofía ha vuelto a demostrar que su estilo es mucho más desenfado y casual con una blusa vaporosa con estampado de flores en tonos azules, pantalones al tobillo en el mismo tono y bailarinas.